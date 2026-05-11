Monchi reprend la direction sportive d’un club espagnol

Monsieur Ligue Europa débarque en Catalogne. Dans un communiqué, l’Espanyol de Barcelone a annoncé l’arrivée de Ramon Rodríguez Verdejo, dit Monchi. Il revient donc en Liga après un passage dans l’Aston Villa d’Unai Emery de 2023 à 2025.

✍️ OFICIAL | Monchi, nou director general esportiu de l'#RCDE. — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) May 11, 2026

Une référence en Europe

L’ancien directeur sportif du club andalou a transformé le Séville FC en véritable machine à soulever le trophée du jeudi soir. Et quand on les énumère, ça ressemble à Nadal à Roland-Garros : 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023 (imaginez cette liste avec la voix de Marc Maury lors d’une entrée sur le court Philippe-Chatrier). Mais avant de rêver d’une première Ligue Europa avec l’Espanyol, le nouveau directeur sportif catalan a un chantier bien plus urgent sur les bras. À son arrivée, il a affiché une priorité claire : « Redonner de la confiance et du soutien à l’équipe pour qu’ils récupèrent tout ce qu’ils ont pu montrer en première partie de saison. » Un rappel nécessaire, tant la chute est vertigineuse. Dix-huit matchs sans victoire en Liga, alors que le club avait remporté 10 de ses 19 premiers matchs de l’exercice.

Jesús Navas est à deux doigts de sortir de sa retraite pour le rejoindre.

Séville renverse l’Espanyol de Barcelone et se donne de l’air