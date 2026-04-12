Le coup de gueule des joueurs de l’Espanyol contre le Barça

Heuss l’enfoiré et ses méchants n’ont qu’à bien se tenir. Alors que le derby de Barcelone a été remporté par le Barça (4-1), le ton est monté entre les différents acteurs à l’issue de la rencontre. Une attitude qu’a fustigée Pol Lozano, auteur du seul but périco de la rencontre, au micro de DAZN : « Ce n’est pas la peine d’en parler, c’est toujours la même chose. Tout le monde a pu constater le respect qu’ils ont pour les autres professionnels. Je n’ai rien d’autre à ajouter », a expliqué le milieu de l’Espanyol.

La celebración del Barça tras la victoria en el derbi 🔵🔴#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/tbODgcECb8 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 11, 2026

Avec un quatorzième match consécutif sans victoire et surtout aucune victoire en 2026, les nerfs commencent à se tendre du côté des joueurs de Cornellà, à l’image de Fernando Calero qui n’a pas mâché ses mots en zone mixte : « Cette phase retour, c’est vraiment de la merde. » Actuellement 10e de Liga, l’Espanyol va toutefois devoir réagir rapidement pour éviter de lutter jusqu’à la fin du championnat pour le maintien.

Au moins, certains Péricos ont dit comment ils se sentaient.

Vainqueur du derby de Barcelone, le Barça se rapproche du sacre en Liga