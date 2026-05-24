17 personnes interpellées la veille de la finale de Coupe de France vont être présentées à un juge d'instruction

Vu et pris. Trois jours après les rixes impliquant des « supporters » niçois et parisiens dans le 10e arrondissement de Paris qui ont fait sept blessés dont un toujours dans un état critique, la veille de la finale de la Coupe de France finalement remportée par Lens (3-1), le Parquet de Paris a annoncé ce dimanche que 17 des 65 interpellés allaient être présenté à un juge d’instruction.

Une information judiciaire ouverte

Selon le Parquet, une information judiciaire a été ouverte pour « violences volontaires suivies d’incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravées par deux circonstances (avec arme et en réunion) et violences volontaires suivies d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours aggravées par deux circonstances (avec arme et en réunion) ». L’AFP rapporte que le bilan total des victimes s’élève à sept personnes, dont trois hospitalisées dès jeudi soir en état d’urgence absolue et l’une d’entre-elle avait « toujours son pronostic vital engagé » samedi soir. La Préfecture de Police de Paris indique qu’à ce jour le motif de la rixe survenue Quai de Valmy, aux abords du Canal Saint-Martin, est encore inconnu.

De quoi donner du grain à moudre aux Préfets.

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