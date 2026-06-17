Elye Wahi a été arrêté fin mai pour des soupçons de paris truqués en Ligue 1

Une affaire Wahi en pleine Coupe du monde ? « Nous pouvons confirmer qu’un joueur de football de 23 ans, en compétition en Ligue 1 française, a été arrêté le 29 mai dans le cadre d’une enquête ouverte par le bureau du procureur de Marseille sur des allégations de fraude organisée, de corruption sportive organisée, de traitement des produits du crime et de blanchiment d’argent », a indiqué un porte-parole du procureur de Marseille au média The Athletic.

Un joueur de Ligue 1 qui « n’est pas membre de la sélection française participant à la Coupe du monde », comme le précise l’interlocuteur. C’est l’attaquant niçois Elye Wahi qui est accusé d’avoir récolté un carton jaune volontaire contre le FC Metz le 17 mai dernier. Ce comportement lui aura valu une petite visite de la police marseillaise, le 29 mai.

La LFP confirme un volume inhabituel de mises

Mais alors, pourquoi l’Ivoirien aurait-il fait exprès de prendre une biscotte contre Metz, alors même que les Niçois n’étaient pas encore maintenus en Ligue 1 ? L’argent, bien évidemment. Ce serait d’ailleurs la FFF qui aurait reçu des signalements de ces paris douteux impliquant l’ancien crack montpelliérain. Cette habitude ne serait pas nouvelle pour l’attaquant de 24 ans qui, selon The Athletic, a déjà été impliqué dans des affaires de ce genre, rapportées à la Fédération par le passé.

Ce mercredi soir, la LFP a confirmé avoir été alertée sur « un volume inhabituel de mises concernant un avertissement impliquant le joueur Elye Wahi » et donc avoir « immédiatement transmis ces éléments aux autorités compétentes, à savoir le Service central des courses et jeux de la Police nationale, l’Autorité nationale des jeux ainsi que la Fédération française de football ». L’instance précise qu’une plainte contre X a été déposée le 29 mai pour « des faits susceptibles de relever de la corruption sportive et de l’escroquerie en bande organisée ». Elle se réserve d’engager une procédure disciplinaire en fonction de l’évolution des investigations.

Comme un Éléphant dans un magasin de porcelaine.