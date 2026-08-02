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Robert Lewandowski débloque son compteur de buts en MLS

JD
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Robert Lewandowski débloque son compteur de buts en MLS

No place like home. Transféré au Fire de Chicago fin juin, Robert Lewandowski a pris son temps pour prendre ses marques en MLS. Mais après deux galops d’essai à l’extérieur contre l’Inter Miami (défaite 3-2) et le New York City FC (défaite 3-1), le vétéran polonais (37 ans) a montré qu’il en avait encore sous le capot.

La victoire à lui tout seul

Pour sa première au Soldier Field de Chicago, Lewandowski n’a pas fait dans la dentelle ce samedi soir. Pourtant, c’est bien Charlotte qui ouvre le score, grâce à un penalty transformé par Pep Biel à la 18e. Deux minutes plus tard, le Polonais égalise d’une frappe rasante à l’entrée de la surface, sur laquelle le gardien adverse se montre trop lent à la détente.

Et peu après l’heure de jeu, rebelote, cette fois-ci avec un vrai but d’attaquant : à savoir un petit piqué qui prend Kristijan Kahlina à contrepied et permet à Chicago de repasser en tête pour finalement l’emporter (score final : 2-1).

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Après cette victoire, Chicago pointe à la 4e place de la Conférence Est de la MLS. Plus que 57 buts et Lewandowski égalisera son record sur une saison. Allez, on y croit !

Robert Lewandowski vers la MLS ?

JD

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