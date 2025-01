Jonathan Bamba double Neymar et s’engage avec Chicago

Un champion de France à Chicaco, mais pas le plus attendu.

Après une saison en demi-teinte au Celta de Vigo, Jonathan Bamba, 28 ans, fait ses valises pour les États-Unis. L’ancien ailier de l’ASSE et du LOSC, membre éminent de la BIP-BIP lilloise avec Ikoné et Pépé, n’aura marqué qu’un but et délivré une passe décisive en 14 apparitions cette saison en Liga avec le Celta de Vigo, mais cela lui suffit pour convaincre le Fire de Chicago en MLS.

Meilleur que Neymar

Un transfert estimé entre 3 et 4 millions d’euros pour l’international ivoirien (10 sélections), qui rejoint l’effectif de la franchise de l’Illinois. « Le Chicago Fire FC a annoncé aujourd’hui avoir acquis Jonathan Bamba en provenance du Celta de Vigo. Son contrat court jusqu’à 2027, avec une option pour 2028 », a communiqué le club américain. Initialement sur les côtes de Neymar, Chicago se contentera finalement de l’ancien Stéphanois, capable de coups d’éclat, comme en témoigne sa performance récente face au Real Madrid en Coupe du Roi.

WE GOT JOOOOOOO BAAAAAAMBAAA We have acquired winger Jonathan Bamba as a Designated Player via transfer from Spanish first division side Celta de Vigo! #cf97 — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) January 21, 2025

Ça se bouscule au portillon pour jouer avec Arnaud Souquet.