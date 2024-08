Le but le plus gaguesque de la saison inscrit en MLS

Sûrement pas le but de l’année.

Tandis que Hugo Lloris enchaîne les titularisations et les records avec le Los Angeles FC, la soirée de MLS qui se disputait la nuit dernière a livré le but le plus moche de la semaine du côté de Chicago. Le match entre la franchise de l’Illinois et Orlando City a très rapidement tourné à l’avantage des Floridiens, qui n’ont eu besoin que de quatre minutes de jeu pour ouvrir le score. Au terme d’une offensive lancée par l’attaquant Iván Angulo, la défense de Chicago tente désespérément de dégager le ballon et s’emmêle magnifiquement les jambes, sans pouvoir ressortir le ballon de la surface. Une situation comique profitable à Facundo Torres, improbable buteur sur cette action.

Lo que es cierto es que el Facu Torres sube a @OrlandoCitySC a la pizarra. 📋 pic.twitter.com/gxdylGCUEO — MLS Español (@MLSes) May 30, 2024

Malgré ce but, les coéquipiers de Luis Muriel n’auront pas réussi à s’imposer dans l’Illinois. Chicago a arraché le match nul par l’intermédiaire de son numéro 9, Hugo Cuypers. Un résultat qui n’arrange pas du tout les affaires du Fire, relégué à l’avant-dernière place de la Conférence Est, à l’issue de la soirée. De son côté, Orlando stagne à la 11e place du championnat.

Décidément loin dans le top 100 buts So Foot.