Hugo Lloris entre dans l’histoire du Los Angeles FC

Le rêve américain.

Arrivé à Los Angeles il y a quelques mois seulement, Hugo Lloris entre déjà dans les livres d’histoire du club. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’ancien gardien international français s’est une nouvelle fois distingué lors de la victoire de son équipe face à Minnesota avec deux arrêts décisifs (2-0). L’ex-Spur de Tottenham se régale avec Los Angeles et occupe actuellement la troisième place de la Conférence Ouest.

Une nouvelle victoire donc pour le Galaxy, mais grâce à ce nouveau clean sheet, son quatrième d’affilée, Hugo Lloris devient le gardien avec la plus longue série d’invincibilité de l’histoire du club. Avec ses 391 minutes sans prendre de but, Lloris efface le record établi par l’Américain Tyler Miller et ses 388 minutes. Bon, c’est plus facile quand on parle d’un club créé en 2014 et professionnel depuis à peine six ans, mais il fallait quand même le souligner.

Another match. Another clean sheet. 🧤 This season, @Zelle will donate $1,000 to @Latinos4Ed for each save made by a #LAFC goalkeeper throughout the regular season. Save of the Match | @Zelle pic.twitter.com/0hGt0szmui — LAFC (@LAFC) May 30, 2024

Et si jamais Didier Deschamps cherche un gardien en cas de blessure de Mike Maignan…

