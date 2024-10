God save the Tuchel

Tout juste nommé sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel a été présenté aux médias à Wembley ce mercredi, dans une salle comble de journalistes venus assister à la conférence de presse. Le technicien allemand a tenu à rendre hommage à son prédécesseur Gareth Southgate pour « son travail fantastique » au cours des huit dernières années, avant de dévoiler son ambition prioritaire : offrir aux Three Lions le sacre mondial en 2026.

‘Try to get a second star on our shirt’

Thomas Tuchel is OFFICIALLY HERE.🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/m6ZaxRZTXo

