Cole Palmer honoré par un joueur de fléchettes bahaméen

Rashad Sweet thing.

Parmi les grands-messes qui rythment la fin d’année des Britanniques, le championnat du monde de fléchettes figure souvent en bonne position par sa propension à enchaîner les moments loufoques sur fond de 180’s (le plus haut score atteignable en une volée) et de supporters déguisés en sapin de Noël. Après avoir démarré en grande pompe dimanche dernier, l’édition 2025 de la compétition a déjà trouvé son premier chouchou. Il s’appelle Rashad Sweeting, il a 34 ans, il vient des Bahamas et c’est d’ailleurs le premier représentant de son pays dans l’histoire du tournoi. Ce qui place le 225e joueur mondial tout naturellement parmi les concurrents les plus faibles et son duel face au Suédois Jeffrey De Graaf ne faisait d’ailleurs pas vraiment place au suspense.

Malgré la défaite (3 sets à 1), Rashad s’est distingué avec un finish de 126 points en terminant sur une bulle (le centre de la cible) et surtout, trois 180, donc trois raisons pour le public de l’Alexandra Palace de s’enflammer. Sauf que ça n’a visiblement pas suffi au Bahaméen qui a choisi d’en célébrer un à la manière de Cole Palmer, comme frigorifié.

L’Anglais appréciera sûrement, surtout s’il a l’intention de capitaliser dessus. En tout cas, ça lui fait une meilleure publicité que lorsqu’on lui inflige un « escort kid » plus grand que lui avant le match Chelsea-Brentford.

Cole Palmer was smaller than his Chelsea mascot and had to stand beside him during the line-up against Brentford 😅😂 They done the 22-year-old dirty 😭 pic.twitter.com/6FILJPUsJm

— Prince Nuel (@emmanuelamunya) December 17, 2024