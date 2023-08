Une nouvelle grosse blessure à Chelsea

Y a-t-il un docteur dans ce club ?

Les coups durs s’enchaînent pour Chelsea cet été. Les Blues n’hésitent pas à casser leur tirelire, comme d’habitude, mais l’effectif semble toujours aussi bancal et les longues absences n’aident pas à trouver la stabilité. Après les graves blessures de Wesley Fofana et Christopher Nkunku, l’interrogation plane au-dessus de Reece James, déjà blessé plusieurs fois la saison dernière. Selon The Guardian, le latéral droit anglais pourrait à son tour être éloigné des terrains pour plusieurs mois. Le tout frais capitaine a été touché aux ischio-jambiers, à l’entraînement cette semaine.

Aucun diagnostic définitif n’a été communiqué par le club londonien. Avant sa tuile, le latéral britannique était sorti à un quart du terme lors du premier match de la saison face à Liverpool (1-1), remplacé par Malo Gusto, ancien de l’Olympique lyonnais. Ce dernier pourrait donc goûter à sa première titularisation en Premier League, dès ce dimanche sur la pelouse de West Ham. En attendant, Chelsea a une bonne excuse pour claquer encore quelques millions.

Reece pourra se consoler en regardant sa petite soeur Lauren soulever la Coupe du monde, dimanche.