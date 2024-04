John Terry raconte comment André Villas-Boas s’est mis à dos les cadres de Chelsea

Pas très classe, cette histoire.

Arrivé en 2011 à Chelsea après une excellente saison à la tête du FC Porto, André Villas-Boas avait beaucoup à prouver dans la capitale londonienne. Le Special Two n’y est finalement resté qu’une petite saison, marquée par une 6e place en Premier League. Dans un entretien pour la chaîne YouTube de l’homme d’affaires américain Simon Jordan, John Terry est revenu sur les débuts difficiles du technicien portugais chez les Blues. La légende anglaise y explique comment le coach a tenté de remettre à plat les statuts dans le vestiaire.

« Quand AVB est arrivé, nous sommes allés à Hong Kong. Nous avons pris l’avion, et j’étais assis en classe économique sur un vol de 13 heures, se rappelle John Terry. Et nous avons vu Josh McEachran, Nathaniel Chalobah et quelques autres jeunes joueurs en première classe. Cela faisait partie de sa philosophie : “Aucun joueur n’est plus grand que moi, tout le monde est au même niveau.” » Ce à quoi le défenseur lui répondit : « Non, non, nous n’irons nulle part tant que ces jeunes joueurs ne retourneront pas en classe économique et que les joueurs de l’équipe première qui ont fait de ce club ce qu’il est aujourd’hui ne retourneront pas en première classe. » Face à la fronde des cadres, AVB a finalement dû revenir sur sa décision et laisser Terry, Drogba, Lampard et consorts accéder à la première classe.

Le groupe vit bien.