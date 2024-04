La date limite de rendu des convoqués à l’Euro repoussée ?

Si même une date n’est pas sûre d’être sélectionnée…

Ce mercredi, Sky Sports News a révélé que plusieurs sélections qualifiées pour l’Euro 2024 ont demandé à l’UEFA de repousser la limite de rendu des joueurs convoqués pour la compétition. Fixée au 7 juin, la date ne satisferait pas l’Angleterre et l’Écosse, qui joueront leur dernier match de préparation ce soir-là, respectivement contre l’Islande et la Finlande. Cependant, il semble peu probable que l’UEFA repousse la date, « car son règlement stipule que la composition définitive des équipes doit être enregistrée sept jours avant le coup d’envoi du tournoi », comme l’explique Sky Sport News. Pour rappel, l’UEFA autorise les sélectionneurs à remplacer un joueur forfait jusqu’au match d’ouverture du tournoi.

D’autres pays sont également concernés, comme l’Allemagne qui affrontera la Grèce une semaine avant le coup d’envoi de son Euro ou encore la France. La confédération doit se réunir lundi prochain afin de clarifier la situation. De plus, la question des effectifs à 23 ou 26 joueurs sera déterminée ce jour-là. Gareth Southgate et Ronald Koeman militent pour un groupe élargi, tandis que Julian Nagelsmann et Didier Deschamps ont déjà exprimé leur réticence face à la question.

À 26, Randal Kolo Muani aura peut-être sa chance.

