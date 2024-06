La remarque déplacée (voire raciste) de Steve Clarke sur l’arbitre d’Écosse-Hongrie

« Racismo no ? »

Éliminée de l’Euro 2024 après sa défaite au bout du suspense contre la Hongrie dimanche (1-0), l’Écosse n’a pas vraiment brillé dans ce tournoi. Un petit point en trois matchs, dont la déculottée inaugurale face aux Allemands (5-1) : l’équipe entraînée par Steve Clarke n’aura pas laissé une grande impression. Contre les Hongrois, la Tartan Army n’a pas montré grand-chose (quatre frappes, aucune cadrée), mais Clarke a rejeté la faute sur l’arbitre du soir, Facundo Tello.

L’Argentin de 42 ans a pourtant arbitré lors de la dernière Coupe du monde, et n’est donc pas un nouveau venu sur le circuit. Mais plus que son inexpérience, c’est sa décision de ne pas accorder un penalty à son équipe, et son origine (!), qui font débat pour le sélectionneur de 60 ans : « Ai-je eu une conversation avec les arbitres ? Quel est l’intérêt, il est argentin. Quel est l’intérêt ? Pourquoi n’y a-t-il pas un arbitre européen ? J’essaie d’être malin, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il est ici et non dans son propre pays pour arbitrer un match. »

Il est temps de partir, Monsieur, il ne faut pas rester là.

Barnabás Varga serait bien conscient