L’Allemagne soulève le kilt de l’Écosse

Au terme d’une rencontre à sens unique, l’Allemagne a roulé sur l’Écosse pour le match d’ouverture de son Euro (5-1). Cette démonstration de force montre, à ceux qui pouvaient en douter, qu’il faudra compter sur la Nationalmannschaft et se méfier de ses joyaux, Florian Wirtz et Jamal Musiala.

Allemagne 5-1 Écosse

Buts : Wirtz (10e), Musiala (19e), Havertz (45e+1, SP), Füllkrug (68e) et Can (90e+3) // Rüdiger (87e, CSC) pour l’Écosse

Carton rouge : Porteous (45e+1)

Après une cérémonie d’ouverture fade et un vibrant hommage à Franz Beckenbauer, l’Allemagne a commencé de la meilleure des manières son Euro en étrillant avec une facilité déconcertante l’Écosse ce vendredi soir à Munich (5-1). Portée par Florian Wirtz et Jamal Musiala, la Nationalmannschaft, qui accueille un tournoi international sur son sol pour la première fois depuis 18 ans, affiche directement ses ambitions.

Wirtz-Musiala, la jeunesse prend le pouvoir

Qui d’autre que Florian Wirtz pour ouvrir le bal ? Servi dans la demi-lune par Joshua Kimmich, le virtuose de Leverkusen ne se pose pas de question en tentant une reprise à ras de terre en première intention. Le portier adverse Angus Gunn repousse, mais le cuir tape le poteau et rentre, permettant au numéro 17 de devenir le plus jeune buteur allemand de l’histoire à l’Euro (1-0, 10e). Le festival ne fait que commencer. Quelques secondes plus tard, à la suite d’un délice de passe d’İlkay Gündoğan, Kai Havertz transmet le cuir à Jamal Musiala dans la surface. Ce dernier crochète avant de fusiller à son tour les cages de Gunn (2-0, 19e). Clinique, froid.

Étouffés par la maîtrise allemande, les hommes de Steve Clark, tétanisés, ne voient pas le jour lors du premier acte. Et le pire reste à venir. À la suite d’un coup de tête de Gündoğan et d’une belle parade de Gunn, Porteous se jette et commet une grave faute sur le capitaine allemand. Sans surprise, Clément Turpin désigne le point de penalty et exclut le défenseur central écossais. Kai Havertz enfonce le clou grâce à un contrepied parfait (3-0, 45e+1).

Nagelsmann a pu faire tourner

Tout sauf rassasiés, les hommes de Julian Nagelsmann ne lâchent pas la pression en seconde période. Wirtz, encore lui, passe à quelques centimètres d’inscrire un doublé, mais sa reprise de volée, à la tombée d’un centre de Max Mittelstädt, n’accroche pas le cadre (57e). Malgré une pluie de changements, les Écossais souffrent beaucoup trop et finissent par plier, de nouveau : tout juste entré sur la pelouse, Niclas Füllkrug nettoie la lucarne d’une frappe surpuissante (4-0, 68e). Son 12e but en 17 sélections avec l’Allemagne.

La messe est dite. Enfin, pas tout à fait. Antonio Rüdiger, surpris par une déviation au second poteau sur un coup franc lointain, marque contre son camp (4-1, 87e). Un but rageant mais anodin. Dans les derniers instants de la rencontre, Emre Can participe au festival en enroulant parfaitement sa frappe en dehors de la surface (5-1, 90e+3). Désintégrée par une machine allemande parfaitement rodée, l’Écosse, incapable de tenter la moindre frappe durant ce match, a vécu un cauchemar, tandis que la bande de Nagelsmann, toujours invaincue en 2024, a récité à la perfection sa partition et rappelé à quel point elle pouvait être redoutable. Ses prochains adversaires, la Hongrie puis la Suisse, sont prévenus.

Allemagne (4-2-3-1) : Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt – Andrich (Gross, 46e), Kroos (Can, 63e) – Musiala (Müller, 73e), Gündoğan, Wirtz (Sané, 63e) – Havertz (Füllkrug, 63e). Sélectionneur : Julian Nagelsmann

Écosse (3-4-2-1) : Gunn – Porteous, ,Hendry, Tierney (McKenna, 77e) – Ralston, McTominay, McGregor (Gilmour, 67e), Robertson – Christie (Shankland, 82e), Adams (Hanley, 46e), McGinn (McLean, 67e) . Sélectionneur : Steve Clarke.

