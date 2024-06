L’UEFA se défend après les critiques du délai de prise en charge de Varga

L’heure de rendre des comptes.

Dominik Szoboszlai n’a pas caché sa colère dimanche soir à la suite du violent choc dont a été victime son coéquipier Barnabás Varga contre l’Écosse. Le capitaine hongrois s’est publiquement plaint du délai d’intervention du personnel médical. « Je ne comprends pas ce genre de protocole, a lâché le joueur de Liverpool. Pourquoi le personnel médical ne se précipite pas à ce moment-là ? J’espère que nous n’aurons plus jamais à vivre cela. Il faut faire quelque chose. » Si l’attente a paru interminable, l’UEFA s’est défendue ce lundi. Et, évidemment, ne voit aucun problème.

« Le médecin de l’équipe est intervenu dans les 15 secondes qui ont suivi l’incident, suivi immédiatement par le second médecin du stade, afin de procéder à une première évaluation de la blessure et de fournir le traitement approprié, conformément aux procédures médicales habituelles, répond l’instance dans un communiqué. L’équipe d’urgence qualifiée attendait au bord du terrain, conformément à son protocole, et est arrivée avec la civière dès que l’intervention a été demandée par les médecins. […] Tout s’est déroulé conformément aux procédures médicales en vigueur. Il n’y a eu aucun retard dans le traitement et l’assistance au joueur. »

Traduction : on met la poussière sous le tapis, jusqu’à ce qu’il arrive un drame.

