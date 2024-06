La Hongrie élimine l’Écosse à la dernière seconde

On s’est longtemps ennuyé, mais la Hongrie s’est finalement imposée ce dimanche à Stuttgart face à l’Écosse, grâce à un but au bout du temps additionnel (0-1). Les Hongrois peuvent encore espérer se qualifier en 8es, alors que les Écossais sont éliminés.

Écosse 0-1 Hongrie

But : Csoboth (90e+10) pour les Hongrois

Une victoire ce dimanche à Stuttgart, et c’était l’espoir de finir parmi les meilleurs troisièmes de cette phase de poules de l’Euro 2024. Et ce succès, s’il a mis du temps à se dessiner, a finalement atterri dans l’escarcelle des Hongrois, venus abattre l’Écosse dix minutes après le début du temps additionnel, grâce à un but de Kevin Csoboth. Malgré une rencontre plus intense que technique, les Magyars ont été récompensés de leur bon dernier quart d’heure, tandis que les Écossais, éliminés, peuvent nourrir des regrets. Malheureusement, ce match a aussi été marqué par la sortie sur blessure de Barnabás Varga, attaquant de la Hongrie, complètement sonné après un contact dans la surface. Des images qui ont glacé le sang des témoins de cette scène effroyable.

Début poussif, dénouement fou

Pour un match à la vie à la mort, on a surtout eu l’impression que les acteurs de cette partie avaient l’intention de tuer d’ennui l’audience qui s’est déplacée à Stuttgart. 65% de possession et zéro tir pour les Écossais en première période. En face, les Hongrois ont balancé cinq saucisses avant la pause. Pas de quoi soulever les foules, et encore moins inquiéter les portiers. On pourrait mettre au crédit des Magyars une contre-attaque qui a abouti à une frappe vicieuse de la part de Bendegúz Bolla (7e). Malgré les rebonds, Angus Gunn n’a pas eu de mal à repousser la tentative. Un premier acte soporifique donc, entre deux équipes qui se sont tout de même bien rentrées dans le lard (17 fautes).

Après l’entracte, le spectacle s’est un peu bonifié. Rien de bien incroyable non plus. L’action la plus marquante de la partie reste malheureusement la sortie de Varga. Après un choc avec Gunn, le buteur hongrois s’est allongé et figé dans la surface. Ce qui a obligé les soigneurs à rapidement intervenir. Après cinq minutes d’un terrible flottement, avec l’arrivée de bâches et d’un brancard, il a finalement été évacué sur civière, entouré de l’équipe médicale (70e). La stupeur s’est alors emparée de l’arène de Stuttgart, mais le jeu a finalement repris. Et a presque trouvé un second souffle, étonnement. La Hongrie, déchaînée dans le temps additionnel après une occasion de Dominik Szoboszlai (90e+1), puis un poteau de Kevin Csoboth (90e+2), a fini par trouver l’ouverture. Csoboth est en effet venu la mettre à l’envers à la Tartan Amry, en concluant l’ultime contre du match d’une reprise du plat du pied (0-1, 90e+10). Avec trois points, la Hongrie peut désormais toujours espérer faire partie des meilleurs troisièmes. Comme quoi, tout va vraiment vite dans le football.

Écosse (5-4-1) : Gunn – Ralston (McLean, 83e), Hendry, Hanley, McKenna, Robertson (Morgan, 89e) – McGinn (Armstrong, 76e), Gilmour (Christie, 83e), McGregor – McTominay – Adams (Shankland, 76e). Sélectionneur : Steve Clarke.

Hongrie (3-4-3) : Gulácsi – Botka, Orbán, Dárdai (At. Szalai, 74e) – Bolla (Csoboth, 86e), Styles (A. Nagy, 61e), Schäfer, Kerkez (Z. Nagy, 86e) – Sallai, Varga (Adam, 74e), Szoboszlai. Sélectionneur : Marco Rossi.

Barnabás Varga serait bien conscient