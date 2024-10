L’ancien international écossais Peter Cormack est décédé

YNWA.

Le club du Liverpool FC a annoncé la triste nouvelle de la mort de son ancien joueur Peter Cormack (78 ans) dans la nuit de jeudi à vendredi. Le club se fend ce vendredi matin d’un communiqué lui rendant hommage, lui qui était passé chez les Reds entre 1972 et 1976, remportant notamment un titre de champion d’Angleterre, une coupe de l’UEFA ainsi qu’une FA Cup.

We are deeply saddened by the passing of former midfielder Peter Cormack, aged 78.

Rest in peace, Peter.

— Liverpool FC (@LFC) October 11, 2024