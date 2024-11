Nice ridiculisé par les Rangers

Nice 1-4 Glasgow Rangers

Buts : Bouanani (83e) pour les Aiglons // Cerny (35e), Diomandé (38e) et Igamane (45e+3 et 54e) pour les Rangers

Le réveil n’a pas sonné.

En galère dans cette Ligue Europa, Nice n’a pas redressé la barre face aux Glasgow Rangers. Plombés par les blessures, les Aiglons ont sombré (1-4) et voient déjà les barrages s’éloigner. Un calvaire qui aurait pu prendre une autre tournure si M. De Burgos avait accordé un penalty aux Aiglons dans les premières minutes après avoir consulté la vidéo, mais il n’en fut rien.

Les Niçois sont ASSOMMÉS, 2 buts en 3 minutes 🥶 Gros danger en perspective pour la qualification du Gym 🤯#OGCNRFC | #UEL pic.twitter.com/EgIDNVnWn5 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 28, 2024

Le calice jusqu’à la lie

Le début des ennuis pour Nice, qui recule peu à peu et coule en quelques minutes avant la mi-temps. Vaclav Cerny profite d’un ballon mal repoussé pour débloquer le compteur (0-1, 35e), vite imité par Mohamed Diomandé d’un tacle pour profiter d’une mésentente entre Pablo Rosario et Marcin Bulka (0-2, 38e) et Hamza Igamane après une grosse erreur de la défense azuréenne (0-3, 45e+3). L’attaquant marocain y va même de son doublé après le repos, sur une nouvelle offrande de Rosario, victime d’un magnifique petit pont sur le coup (0-4, 54e). Le bel enroulé de Badredine Bouanani (1-4, 83e) n’y change rien : avec seulement deux points en cinq rencontres, les hommes de Franck Haise continuent de passer complètement au travers de leur campagne européenne.

Philippe Clement, lui, aime toujours autant la Côte d’Azur.

Allez Nice : on se réveille !