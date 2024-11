Allez Nice : on se réveille !

Ils sont peu à avoir prédit, au moment du tirage au sort de la Ligue Europa cet été, que l’OGC Nice n’aurait pas gagné le moindre match après avoir défié la Real Sociedad, la Lazio, Ferencváros et Twente. S’il n’y a dans l’absolue aucune honte à ne pas battre les deux premiers cités qui sont des habitués des joutes européennes, la défaite en Hongrie suivie du match nul quasi miraculé face aux Hollandais a de quoi inquiéter quant au futur européen des Niçois, qui reçoivent les Glasgow Rangers avec l’espoir d’enfin lancer leur campagne européenne. Cette même formation que l’OL a pulvérisée en Écosse (4-1) début octobre, et qui fait figure de proie idéale pour les Aiglons.

Les Rangers, c’est dans les cordes de Nice

Une sous-performance à l’échelle européenne qui interpelle, tant en Ligue 1 l’OGC Nice semble avoir débloqué la machine depuis son fringant 8-0 face aux Verts fin septembre. Depuis, les Azuréens n’ont pas perdu la moindre rencontre en championnat et sont ainsi remontés à la cinquième place du classement, à six points seulement du rival monégasque. Oui, mais voilà, depuis le début de saison, les Niçois doivent composer avec un rayon infirmerie toujours plein ou presque qui pénalise Franck Haise et son staff, à tel point que pour la réception des Rangers, le tacticien va devoir une nouvelle fois se passer de Jonathan Clauss, Ali Abdi, Morgan Sanson, Terem Moffi et Antoine Mendy, ainsi que des suspendus Sofiane Diop et Moïse Bombito. Pire : « Dante et Jérémie Boga n’ont pas pu s’entraîner mardi. J’espère récupérer un ou deux joueurs. Youssouf (Ndayishimiye) et (Mohamed) Abdelmonem doivent s’entraîner collectivement aujourd’hui », glissait Haise ce mercredi.

On n’a pas besoin de douze points pour se qualifier. Je n’ai pas besoin de mettre cette pression pour gagner les matchs. Franck Haise

Ces coups durs peuvent expliquer l’incapacité niçoise à ne pas enchaîner sur les tableaux, mais quand bien même : Ferencváros, Twente ou les Rangers sont des formations qui doivent être à la portée du Gym, même remanié. Pour cela, il faudra en finir avec une mauvaise habitude qui lui colle à la peau : encaisser le premier but, ce qui s’est produit lors de six de ses sept dernières sorties. « Il reste quatre matchs à jouer, douze points à prendre, rappelait le chef des Aiglons en conférence de presse d’avant-match. On n’a pas besoin de douze points pour se qualifier. Je n’ai pas besoin de mettre cette pression pour gagner les matchs. »

Il y a les mots pour dédramatiser, certes, mais il y a aussi les faits : le dernier succès européen de l’OGCN remonte au 16 mars 2023, face au Sheriff Tiraspol, en huitièmes de finale aller de Ligue Conférence. Pas non plus le genre de fait d’arme retentissant qui pourrait rassurer tout le monde et empêcher de penser qu’un petit blocage psychologique subsiste dans les Alpes-Maritimes, département qui attend encore une belle épopée de la part de son équipe fanion. Même si, comme le précisait Marcin Bulka à son tour, ce Nice-Rangers n’est pas encore mathématiquement décisif pour la suite : « Ce n’est pas le match de la dernière chance. Après, bien sûr que c’est un match très important, bien sûr que la victoire compterait davantage qu’au départ. » Une chose est sûre : l’Allianz Riviera n’attend qu’une étincelle pour ambiancer ses tribunes et lancer sa saison sur tous les plans.

