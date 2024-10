Malick Fofana, titulaire diabolique

L’OL n’est sur la pelouse que depuis dix minutes et prend un bouillon monumental devant les 50 000 âmes qui peuplent un Ibrox Stadium rugissant sur chaque prise de balle d’un homme en bleu. Enfin, Lyon sort du brouillard, et se rapproche de la surface. Rayan Cherki tricote, mais bien, et donne à Malick Fofana, qui en ouvrant son pied droit, passe un coup de froid à un stade entier, et débloque par ailleurs son compteur de buts en Ligue Europa. Le Belge signait là le premier coup d’une soirée idyllique à Glasgow (1-4). Auteur d’un doublé, l’ailier de 19 ans a fait vivre un enfer à la défense écossaise, systématiquement dépassée par ses accélérations et autres chalouperies. S’il s’est construit une réputation de super-sub, qu’il a encore honorée dimanche dernier à Toulouse en offrant un braquage aux siens dans le temps additionnel (1-2), Fofana n’avait pas encore confirmé en tant que titulaire. C’est désormais chose faite.

Enfin, une confirmation

Ce n’est pas l’égalisation des Teddy Bears qui a refroidi l’ancien de Genk. En vieux briscard, c’est lui qui a flairé la passe mollassonne du pauvre Conor Barron et qui s’est occupé de filer à l’écossaise, les bouclettes au vent, vers la surface avant d’offrir à Alexandre Lacazette son premier but de la saison. Il aurait pu signer un doublé dès la demi-heure de jeu après un nouveau coup des gaz dévastateur, un crochet extérieur pied droit mortel, mais Jack Butland avait décidé que le Belge devrait patienter encore un peu. Son deuxième but de la soirée lui sera finalement offert par Rayan Cherki en début de second acte. Un match complet, son meilleur depuis son arrivée entre Rhône et Saône en janvier dernier, qui a ravi Pierre Sage. « Ça crée une base pour lui, enfin une titularisation référence. On attendait ça de lui parce qu’il a toujours fait de très bonnes entrées. Ses matchs, lorsqu’il débutait, étaient un peu plus difficile », a jubilé le technicien de l’OL en conférence de presse.

C’est un joueur incroyable, qui a une mentalité magnifique. Maxence Caqueret à propos de Malick Fofana

En zone mixte également, les louanges ont été de sortie pour le « phénomène », comme l’a qualifié le très souriant Moussa Niakhaté. « C’est un joueur incroyable, qui a une mentalité magnifique. C’est un travailleur. Je pense qu’il est conscient de ses qualités et c’est très important. Aujourd’hui, il fait un match complet. Je suis content pour lui, j’espère que ça va continuer comme ça », s’est extasié Maxence Caqueret. Sa prestation aurait presque éclipsé le doublé d’Alexandre Lacazette, dont un but sublime inscrit par une frappe d’une violence inouïe, et la performance encore très convaincante de Rayan Cherki, que les plus ironiques pourraient qualifier de meilleur recrue de l’été. « On peut féliciter les trois de ce soir qui ont vraiment fait un bon match, un bon match ensemble », a adoré Sage. Entré à la 28e minute après la blessure de Nemanja Matić, Caqueret était aux premières loges pour voir ce trio briller : « Sur chaque un contre un, ça faisait mal. Quand nos offensifs sont en feu comme ça, je pense qu’il ne peut rien nous arriver ».

🤩 FOFANA REFROIDIT L'IBROX STADIUM ! Après un super travail de Cherki dans la surface, Malick Fofana ouvre la marque d'une subtile enroulée, Lyon prend les devants ! 💥#RFCOL | #UEL pic.twitter.com/6503MItmSR — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 3, 2024

Si Sage a également salué les bonnes entrées de ses remplaçants, notamment celle de Saïd Benrahma, il a tout de même glissé un tacle à Ernest Nuamah : « Il y a eu un contraste entre le jeu des autres et son jeu à lui, où il est allé chercher des choses plus pour lui que pour l’équipe. » L’effectif lyonnais est tellement costaud offensivement, que le coach rhodanien peut se permettre cette exigence. Cliniques ce soir, les Gones se sont peut-être trouvés une passion pour l’attaque ? Ou plutôt, l’absence d’errances défensives majeures (même si existantes) a sûrement donné plus de poids à la performance des offensifs. Avec un arsenal aussi fourni, encore afficher un différence de buts négative en Ligue 1 relève presque de l’exploit.

Revivez Glasgow Rangers - Lyon (1-4)