Pronostic Glasgow Rangers Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Lyon en impose contre Glasgow Rangers

De retour dans l’élite écossaise depuis maintenant plusieurs saisons, les Rangers ont connu des très belles années avec le gain de la Premiership en 2021 devant le Celtic sous la houlette de Steven Gerrard. Ensuite, le club écossais s’était signalé dans cette Europa League en se hissant en finale face à l’Eintracht Francfort. Depuis, la situation est un peu plus difficile puisque le Celtic a repris les rênes sur le plan national, et qu’au niveau européen, les Rangers avaient disputé les tours préliminaires de la Ligue des champions mais avaient été sortis par le Dynamo Kiev. Reversé dans cette Europa League, la formation entrainée par Philippe Clement a commencé par un succès sur la pelouse de Malmö (0-2). En Ecosse, les partenaires de Tavernier ont perdu des points lors du nul contre les Hearts et lors de la défaite dans le Old Firm face au Celtic. Troisième, les Rangers accusent 5 points de retard sur leur grand rival.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, l’Olympique lyonnais est allé accrocher cette place européenne en effectuant une superbe seconde partie de saison. Pour leur entrée en lice dans cette compétition européenne, les hommes de Pierre Sage ont souffert pour se défaire de l’Olympiakos (2-0) sur des réalisations de Cherki et Benrahma mais il s’agit tout de même d’une victoire face au tenant de la C4. En L1, l’OL s’est imposé à deux reprises contre Strasbourg et le week-end dernier à Toulouse. Lors de cette rencontre, les Lyonnais ont fait la différence en toute fin de rencontre par Fofana. Pour la première dans ce début de campagne, Lyon a remporté deux matchs de suite face à l’Olympiakos et Toulouse, et continuer sa série lors de ce déplacement en Ecosse. Pour cela, Pierre Sage dispose d’un effectif de grand talent avec les Lacazette, Mikautadze ou Orban (2 buts). Pas toujours titulaire en L1, l’international géorgien pourrait profiter de la C3 pour ouvrir son compte. En regain de forme et de confiance, Lyon semble en mesure d’élever son niveau lors de ce déplacement à Ibrox Park face aux Rangers.

► Le pari « Victoire OL ou match nul et plus de 1,5 but » est coté à 1,76 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 176€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Mikautadze ou Orban buteur » est coté à 1,80 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 180€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

45€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Rangers – Lyon

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Rangers – Lyon sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Rangers – Lyon avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Rangers Lyon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Tanner Tessmann écarté du groupe lyonnais qui affrontera les Rangers