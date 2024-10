L’OL ridiculise les Rangers à Glasgow

Rangers FC 1-4 Olympique lyonnais

Buts : Fofana (10e, 55e) et Lacazette (19e, 45e+1) pour les Gones // Lawrence (14e) pour les Rangers.

Glasgow n’a pas failli à sa réputation de ville la plus pluvieuse du Royaume-Uni. Si aucune goutte n’est tombée sur la plus grande ville d’Écosse, les buts, eux, ont envahi un Ibrox Stadium d’abord bouillant, puis réduit au silence par un OL clinique ce jeudi. Les hommes de Pierre Sage, bousculés en début de partie, ont rendu leur meilleure copie de la saison ont terrassant des Rangers bien moribonds passée la demi-heure de jeu (1-4). C’est le troisième succès consécutif des Gones, qui confirment que la claque reçue contre Marseille n’était peut-être qu’un accident. Avec cette victoire, une semaine après celle acquise contre l’Olympiakos (2-0), Lyon réalise un six sur six parfait, a une différence de buts probantes, et pointe à la deuxième place de cette phase de ligue de C3.

Feux d’artifice

En craquant des feux d’artifice juste au-dessus de la surface de Jack Butland à la 7e minute de jeu, peut-être que les Union Bears, ultras des Rangers, voulaient juste rendre hommage à une entame de match ébouriffante ? « Ça doit être un truc lié aux gangsters », nous a finalement dissuadé un journaliste local au sein de la très étriquée tribune de presse du mythique Ibrox Stadium. Chauffés par un public qui se casse la voix à la moindre occasion, les Rangers ont emballé ces premières minutes face à des Lyonnais qui ont mis du temps à s’adapter à l’intensité britannique. James Tavernier aurait même pu ouvrir la marque très tôt mais Lucas Perri, lui, était suffisamment prêt pour repousser la tentative du capitaine (3e). Énorme en fin de match à Toulouse dimanche, le portier brésilien a ensuite vu Václav Černý manquer l’immanquable alors qu’il venait de détourner une frappe de Tom Lawrence (8e).

En plein temps fort écossais, l’OL a finalement transformé l’enfer d’Ibrox en un vulgaire CDI, grâce à un magnifique travail de Rayan Cherki dans la surface, bien inspiré de servir Malick Fofana sur sa gauche. Le Belge, sauveur dans la ville rose ce week-end, ne s’est pas fait prier pour ouvrir son pied et la marque (0-1, 10e). La température n’aura chuté que quelques minutes, le temps pour les Teddy Bears de voir Corentin Tolisso complètement foirer une passe en retrait de la tête vers son gardien. Perri a beau sortir un premier miracle, Lawrence a fini par sanctionner une défense manquant d’assurance (1-1, 14e). De quoi calmer tout le monde ? Certainement pas. Ce match sent la poudre, littéralement, et Fofana, l’homme de cette partie, s’en va déchirer la défense une deuxième fois, profitant d’une transmission horrible de Conor Barron, pour filer dans la surface et servir Alexandre Lacazette, qui n’a plus qu’à conclure pour marquer son premier but de la saison (1-2, 19e).

"C'EST MAGNIFIQUE" ☄️ Celui-là il est dingue ! Lacazette envoie une frappe magnifique dans la lucarne de Jack Butland et fait le break pour l'OL ! 🦁#UEL | #RFCOL pic.twitter.com/cGNdilZT6q — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 3, 2024

Comme dirait Cristiano Ronaldo, les buts, c’est comme le ketchup. D’un coup de pétard monumental à l’entrée de la surface, Lacazette s’est charger de nettoyer la lucarne de Butland et de donner à l’OL deux buts d’avance juste avant la pause (1-3, 45e+1). Les têtes écossaises sont basses au moment de rentrer aux vestiaires. Et Rayan Cherki, dix minutes après le début du second acte n’a pas arrangé la posture des Rangers, en humiliant la défense, puis en offrant à Fofana l’occasion de réussir un doublé (1-4, 55e). La dernière demi-heure sera une promenade de santé pour les Gones. Ou presque, puisque Perri a quand même pu se distinguer par une belle parade sur une reprise de Kieran Dowell (73e). Le coup de sifflet final est logiquement accompagné par les sifflets des derniers spectateurs restés jusqu’au bout de la déroute.

Rangers FC (4-2-3-1) : Butland – Tavernier (Kasanwirjo, 61e), Pröpper, Souttar, Jefté – Diomandé, Barron (Raskin, 69e) – Černý (Sterling, 69e), Lawrence (Dowell, 46e), Bajrami (McCausland, 81e) – Dessers. Entraîneur : Philippe Clément.

Olympique lyonnais (4-3-3) : Perri – Maitland-Niles, Mata (Niakhaté, 43e), Ćaleta-Car, Tagliafico – Tolisso, Matić (Caqueret, 28e), Veretout (Diawara, 75e) – Fofana (Benrahma, 75e), Lacazette, Cherki (Nuamah, 76e). Entraîneur : Pierre Sage.

