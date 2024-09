Lyon retrouve le sourire en maîtrisant l’Olympiakos

Lyon 2-0 Olympiakos

Buts : Cherki (65e) et Benrahma (71e)

Faire tomber un champion d’Europe en titre. Voilà une belle manière de fêter une nouvelle invitation au festin européen après deux saisons de diète pour l’Olympique lyonnais. Devant à peine plus de 25 000 personnes, la faute à deux virages sanctionnés et fermés, les Gones ont longtemps cherché la faille face à cet Olympiakos en difficulté, avant de faire la différence dans la dernière demi-heure grâce à Rayan Cherki et Saïd Benrahma. Dans un début de saison jusqu’ici décevant, Pierre Sage et ses hommes lancent parfaitement leur aventure continentale.

Dominer n’est pas marquer

Pour la 37e campagne européenne de son histoire, l’Olympique lyonnais est bien décidé à prendre les choses en main d’entrée. Alexandre Lacazette allume une première mèche dès les premières minutes, hors cadre. L’OL maîtrise, Rayan Cherki est à la baguette, mais l’OL attend ses premières véritables opportunités. Et quand Ernest Nuamah cadre enfin, c’est trop écrasé, tandis que Corentin Tolisso voit l’angle se refermer après une énième projection dans la surface adverse. La frustration commence à poindre, et il faut même une belle horizontale de Lucas Perri sur une tentative de Rodinei pour éviter la catastrophe. Si leur maîtrise laisse supposer que le traumatisme de l’Olympico de dimanche soir est déjà digéré, les Gones doivent patienter pour faire céder le récent vainqueur de la Ligue Conférence.

BUUT pour Lyon grâce à Rayan Cherki 🔥 2 buts en 2 matchs pour le Lyonnais 🫡#LYONOLY | #UEL pic.twitter.com/ubxFKNzThp — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 26, 2024

La revanche des bannis

L’entame de seconde période offre trois minutes de folie au public du Groupama Stadium. Lacazette trouve d’abord le poteau, puis Malick Fofana réclame un penalty sans parvenir à faire broncher M. Visser. Une centaine de mètres plus loin, c’est Roman Yaremchuk qui s’imagine débloquer enfin le tableau d’affichage à bout portant, mais est contré par son propre coéquipier Ayoub El-Kaabi. Konstantínos Tzolákis joue les héros aux devants de Tolisso au cœur d’une nouvelle poussée de fièvre rhodanienne, mais la défense grecque finit par craquer sous les coups de boutoir. Le héros se nomme Cherki, qui fait monter les décibels d’une frappe gagnante en angle fermé après un numéro dans la surface (1-0, 65e). Le ketchup peut enfin se mettre à couler grâce également aux entrants, Wilfried Zaha envoyant Benrahma breaker d’un magnifique extérieur dans l’espace pour sa grande première (2-0, 71e). Sauvé d’une réduction du score contre son camp de Duje Ćaleta-Car par un hors-jeu préalable de Willian, l’OL entame donc cette phase régulière de Ligue Europa par un succès et un beau pansement.

OL (4-2-3-1) : Perri – Maitland-Niles, Mata, Ćaleta-Car, Tagliafico – Tolisso, Matić (Tessmann, 68e) – Fofana (Zaha, 68e), Cherki (Benrahma, 68e), Nuamah (Diawara, 81e) – Lacazette (Mikautadze, 75e). Entraîneur : Pierre Sage.

Olympiakos (3-5-2) : Tzolákis – Retsos (Ndoj, 83e), Carmo, Pirola (Stamenic, 69e) – Rodinei, Chiquinho (Velde, 83e), García (Willian, 69e), Hezze, Ortega – Yaremchuk (Kostoulas, 60e), El Kaabi. Entraîneur : José Luis Mendilibar.

Pierre Sage : « Je les ai secoués à la mi-temps »