Al-Hilal annonce le départ de Neymar

Retour au Brésil imminent !

Al-Hilal a officialisé lundi soir le départ de Neymar après la résiliation de son contrat « d’un commun accord », comme annoncé sur les réseaux sociaux du club saoudien. « Le club exprime ses remerciements et sa reconnaissance à Neymar pour ce qu’il a apporté tout au long de sa carrière à Al-Hilal et lui souhaite beaucoup de succès dans sa carrière », écrit le club dans un communiqué.

Pas encore retraité

L’aventure saoudienne, entachée par une rupture des ligaments croisés en sélection, prend donc déjà fin pour la star brésilienne, achetée 90 millions d’euros à l’été 2023 en provenance du PSG. L’issue ne faisait plus de doute depuis plusieurs longues semaines. Son entraîneur Jorge Jesus avait même estimé qu’il n’avait plus le niveau pour jouer dans le championnat saoudien mais Neymar ne compte pas raccrocher les crampons de sitôt.

Libéré de tout contrat, son arrivée, ou plutôt son retour, à Santos n’est désormais plus qu’une question d’heures. Il est attendu dans la ville brésilienne mercredi. Selon les informations du média brésilien Diário do Peixe, l’attaquant de 32 ans (33 le 5 février) s’engagera jusqu’à la fin de la saison, plus une année en option, avec son club formateur, tout juste promu en Serie A brésilienne.

La Coupe du monde 2026 est encore loin.

Neymar attendu à Santos ce mercredi