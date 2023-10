Neymar, le genou à terre

Neymar s'est à nouveau grièvement blessé mardi soir lors de la rencontre entre l'Uruguay et le Brésil. Sorti sur civière et en larmes, l'ailier gauche d'Al-Hilal voit -encore - son corps le lâcher et la suite de sa carrière s'assombrir sérieusement.

C’est l’histoire d’un cycle sans fin, semblable au châtiment de Sisyphe, condamné à pousser une pierre au sommet d’une montagne, d’où elle finit toujours par retomber pour avoir osé défier les dieux. La pierre de Neymar est son corps, qui l’a encore lâché mardi soir à quelques secondes de la fin de la première mi-temps de la rencontre qui opposait l’Uruguay au Brésil (2-0) pour le compte de la 4e journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026 de la zone CONMEBOL. S’il n’en est pas à sa première, ce coup dur fait, dans le contexte (un départ en Arabie saoudite) et à son âge (31 ans), planer un doute sur la suite de la carrière de l’ancien Parisien.

Les ligaments du genou gauche seraient touchés

Cette fois, ce n’est pas la cheville – qui l’avait privé d’une demi-saison au PSG l’an dernier -, le métatarse ou encore les adducteurs mais bien le genou qui a pris. Lors d’un duel de l’épaule, musclé mais à la régulière, avec le milieu de la Celeste Nicolás de la Cruz, l’international brésilien se fait bouger, se réceptionne mal et tombe au sol. Immédiatement, Neymar comprend et lève le bras en se tordant de douleur. Une scène malheureuse mais devenue si banale. À la fin du match, ce dernier a quitté les vestiaires en béquilles, avec la jambe gauche badigeonnée dans une attelle. La durée de son indisponibilité n’a pas encore été annoncée mais le gamin de Mogi Das Cruzes serait gravement touché aux ligaments du genou gauche et devrait donc être absent pendant de longs mois. Bis repetita.

Neymar was in tears as he was carted off with an injury in Brazil's World Cup qualifier vs. Uruguay 💔 pic.twitter.com/fJt2AorSNe — B/R Football (@brfootball) October 18, 2023

Et maintenant ?

Le Brésilien a joué moins de matchs en six saisons en France (173) que pendant ses quatre ans en Espagne (186). Pire, il n’a disputé sur 54,4% des matchs du PSG quand il était au club. Aujourd’hui, le voilà parti en Arabie saoudite contre la coquette somme de 90 millions d’euros. Le bon choix semble avoir été pris par Nasser Al-Khelaïfi et consorts, alors que le joueur était prêt au départ à rester dans la capitale malgré les attaques de certains supporters. C’est avec un Neymar en pleine possession de ses moyens que le club version QSI a connu ses plus belles heures, et c’est souvent sans lui qu’il s’est vautré au printemps. Le nouveau cycle que les Parisiens essayent d’enclencher aurait difficilement pu tenir avec une star autant abonnée à l’infirmerie. Avec ses blessures à répétitions, sans parler d’un mental cabossé par les attentes l’entourant depuis son adolescence, son corps dit stop. Aujourd’hui, il est même légitime de se demander si l’attaquant sera capable de tenir jusqu’à la Coupe du monde 2026. Ce Mondial, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, est l’objectif ultime pour lui. Et pour cause, avec le Brésil, le joyaux de Santos n’a qu’un maigre tableau de chasse : une médaille d’or aux Jeux olympiques 2016 et une Coupe des confédérations en 2013. Les prochaines semaines seront déterminantes pour la suite de la carrière de Neymar, qui n’a jamais semblé si proche de la fin.

« J'ai envoyé un coeur et le drapeau de la Suède à mon beau-père »