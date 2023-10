Le Brésil trébuche et perd Neymar, un doublé de Messi et l’Argentine

À quelques mois du carnaval de Rio, et de l’anniversaire de sa sœur, Neymar prend déjà ses précautions.

De retour en Amérique du Sud pour aller défier l’Uruguay à Montevideo, dans la nuit de mardi à mercredi, le numéro 10 de la Seleção est sorti juste avant la pause, visiblement touché au genou. Si aucune information n’a encore été donnée concernant la gravité de sa blessure, les images laissent penser qu’il pourrait être éloigné des terrains pendant de longues semaines. Un malheur n’arrivant jamais seul, les hommes de Fernando Diniz se sont inclinés face à ceux de Marcelo Bielsa, 2-0, après des pions de Darwin Núñez et de Nicolás de la Cruz.

Dans les autres rencontres de la soirée, l’Argentine a tranquillement dominé le Pérou grâce à un doublé du Ballon d’or 2023, Lionel Messi. Toujours invaincus dans ces qualifications, l’ancien Parisien et sa bande font la course en tête, cinq points devant l’Uruguay, le Brésil et le Venezuela. Eux non plus n’ont toujours pas connu la défaite, mais les Colombiens, cinquièmes et à nouveau tenus en échec (0-0), cette fois par l’Équateur, ne se sont imposés qu’à une seule reprise en quatre sorties. Enfin, le Paraguay s’est offert sa première victoire de la campagne face à la Bolivie (1-0), sur un caramel d’Antonio Sanabria.

Soit déjà un de plus qu’avec le Torino cette saison.

