Ces vieux cracks qui vont briller à la Coupe du monde des plus de 35 ans

Être âgé de plus de 35 ans, avoir déjà représenté son pays au niveau international et disputé au moins 100 matchs de première division : voici les critères à remplir pour être invité à la Coupe du monde un peu spéciale imaginée par l’Elite Group Players, qui pourrait mettre aux prises les huit nations à avoir déjà soulevé le trophée Jules Rimet. Tout de suite, les noms de Thierry Henry, Kaká, Ronaldinho ou Francesco Totti ont circulé, laissant envisager un joli rendez-vous entre légendes du ballon rond. Voici toutefois huit joueurs encore en activité qui pourraient bien faire parler d’eux dans le nord de l’Angleterre, début juin.

France : Clément Chantôme (36 ans, milieu)

Une entrée en jeu à la pause à la place de Blaise Matuidi avant de sortir sur blessure 30 minutes plus tard lors d’un amical perdu face au Japon en octobre 2012. Voilà pour la seule apparition de l’ancien Parisien en Bleus, ce qui lui vaut d’être éligible pour le prestigieux tournoi de fin d’année. Encore en activité du côté du C’Chartres, l’ancien partenaire de Thiago Motta et Marco Verratti pourrait bien faire rayonner une dernière fois la génération 1987.

Angleterre : John Ruddy (37 ans, gardien)

Un autre joueur qui ne doit sa qualification pour le tournoi qu’à une petite sélection. Pour John Ruddy, c’était en 2012 pour un amical remporté face à l’Italie, sans parvenir à s’installer pour sauver l’honneur des gardiens de la Perfide Albion. Formé à Everton sans jamais s’y imposer, ballotté de prêt en prêt à travers les divisions inférieures du football anglais, le garçon a tout de même atteint un total de 122 apparitions en Premier League (dont une grande partie à Norwich) pour pouvoir s’inviter à la table des grands.

Espagne : Raúl García (37 ans, attaquant)

Sept saisons sous la tunique de l’Atlético de Madrid (entrecoupées d’un prêt à Osasuna) pour garnir le palmarès puis près d’une décennie de fidélité à l’Athletic Club. La carrière de Raúl García aura été placée sous le signe de la discrétion. Même histoire sous la tunique de la Roja, avec laquelle il n’aura finalement goûté qu’à deux amicaux en 2014. Trop tard pour connaître la gloire. Et si cette Coupe du monde était l’opportunité d’une vie ?

Italie : Mirko Valdifiori (37 ans, milieu)

Encore un homme pas vraiment attendu qui va profiter de la compétition pour briller une dernière fois. Du Napoli, un peu de Torino puis la SPAL et surtout beaucoup d’Empoli, en plus d’un zeste de Squadra Azzurra lors d’un amical contre l’Angleterre en 2015… Mirko Valdifiori a pas mal voyagé dans la Botte. Sans club pendant près d’un an, le milieu de terrain a finalement repris du service en novembre 2022 à Vis Pesaro, en Serie C. Une simple préparation en vue de ce beau clap de fin ?

Allemagne : Ron-Robert Zieler (35 ans le 12 février 2024, gardien)

Le tournoi imaginé par Christian Karembeu, Marco Materazzi et compagnie ne devrait pas manquer d’anciens champions du monde. Parmi eux, Ron-Robert Zieler, troisième portier de la Mannschaft titrée au Brésil. Avant de voir Mario Götze triompher de l’Argentine, celui qui a fait la majeure partie de sa carrière dans les bois d’Hanovre (où il a fait son grand retour en 2021) a défendu les buts allemands à six reprises pour… une seule victoire. Il est grand temps de remédier à cette anomalie.

Brésil : Dante (40 ans, défenseur central)

Si Ronaldinho et Kaká viennent se charger des arabesques, les papys de la Seleção pourront compter sur la jeunesse éternelle de Dante. Toujours pas embêté pour courir après des gamins de 18 piges en Ligue 1, le taulier de l’OGC Nice a tout pour se régaler dans ce format fait pour lui. Avec une masterclass aux côtés de David Luiz lors de la demi-finale face à l’Allemagne en prime.

Argentine : Gabriel Hauche (37 ans, attaquant)

Avoir réussi l’exploit d’inscrire trois buts en cinq capes dans une sélection qui comptait dans ses rangs Lionel Messi, Carlos Tévez ou Gonzalo Higuaín n’est pas à la portée de tout le monde. En réalité, Gabriel Hauche n’a disputé que des amicaux snobés par les stars de l’Albiceleste, et c’est tout juste s’il a pu profiter des caviars d’Erik Lamela pour inscrire un doublé victorieux face au Paraguay, en 2011. Il n’empêche, le bonhomme – qui attend toujours de disputer ses premières minutes avec son nouveau club de La Calera, au Chili – pourrait bien en profiter pour rattraper le temps perdu et briller au milieu des plus grands.

Uruguay : Matías Aguirregaray (35 ans le 1er avril 2024, latéral)

Avec six capes réparties entre 2012 et 2014, l’actuel latéral de Miramar, au pays, peut se targuer d’avoir côtoyé Diego Forlán, Luis Suárez et Edinson Cavani. Surtout, le globe-trotter a connu une bonne douzaine de clubs sur quatre continents, dont douze apparitions en Serie A avec Palerme et quinze en Liga avec Las Palmas. Un atout majeur de plus dans la manche de la Celeste.

