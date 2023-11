Ugarte regrette son geste envers Rodrigo De Paul : « Quand je l’ai revu, je voulais me tuer »

La prochaine fois, il ne recommencera pas.

Avec un retour anticipé à Paris, puisqu’il est suspendu contre la Bolivie cette nuit pour accumulation de cartons jaunes, Manuel Ugarte est attendu sur les pelouses françaises dès vendredi pour le choc de la 13e journée de Ligue 1. Dans un entretien accordé au média uruguayen Sport890, le milieu de terrain est toutefois revenu sur son geste obscène lors du match entre l’Uruguay et l’Argentine. « Quand on m’a dit qu’un de mes gestes était devenu viral, je ne comprenais pas, a-t-il déclaré. Quand je l’ai revu, je voulais me tuer. Ce n’est pas bien. »

Un comportement qu’il regrette, essentiellement pour l’image renvoyée, qui ne correspond pas à ce qu’il est vraiment. « Sur le moment, je n’ai pas vraiment réalisé, j’ai probablement fait cela sans m’en rendre compte, a concédé l’ancien du Sporting, alors qu’il admet qu’il doit travailler son comportement. Je me suis senti comme un animal. […] Ce sont des choses qui restent sur le terrain, auxquelles je dois penser dans le futur. » Le tout en ayant une pensée pour Rodrigo De Paul : « Je veux évidemment m’excuser auprès de lui parce que c’est quelque chose qui est devenu viral, mais comme il l’a dit, ça doit rester sur le terrain. » L’Argentin avait effectivement dissipé l’incident après le match, en bon joueur sanguin qu’il est lui aussi sur le pré.

Pas de ça vendredi, Monsieur Ugarte, ou la LFP frappera fort !