Anne Hathaway et le but de Leandro Trossard en pleine interview

« The Idea of You », ou The goal for you ?

Alors qu’elle présentait le nouveau film dans lequel elle joue en compagnie de Nicholas Galitzine, Anne Hathaway a démontré qu’elle était bel et bien une supportrice d’Arsenal. Lors de cette interview accordée à Interview Magazine en visio, l’actrice a en effet célébré le plus naturellement du monde et en direct le but inscrit par Leandro Trossard lors de la victoire des Gunners à Wolverhampton.

Anne Hathaway's reaction to Leandro Trossard's goal for @Arsenal at the start of an interview this weekend is priceless 😂 🎥 @DCfilmgirl pic.twitter.com/1ccpfa2AVs — Premier League USA (@PLinUSA) April 22, 2024

« Oh, I love you ! », s’est-elle écriée, poings serrés et sourire sur le visage, à l’intention du joueur belge dont la réalisation a dessiné le succès des Londoniens à l’occasion de la 34e journée de Premier League et offert la place de leader (provisoire) du classement à son équipe.

Évidemment, l’attaquant ne s’est pas fait prier pour repartager la vidéo sur Instagram.