Pronostic Manchester City Wolves : Analyse, cotes et prono du match Premier League

Man City bat les Wolves et continue à mettre la pression sur Arsenal

Eliminé à la surprise général devant son public face au Real Madrid en quarts de finale de Champions League il y a quelques semaines, Manchester City ne convoite désormais plus un potentiel 2e triplé d’affilée. Ceci étant dit, ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour ses concurrents anglais, puisque les Skyblues auront toutes leurs forces à mettre dans leurs 4 dernières rencontres. A un petit point d’Arsenal avec un match de retard, la bande à Pep compte bien retrouver la tête de la PL, elle qui n’a plus connu la défaite depuis début décembre, avec un bilan de 15 victoires et 4 matchs nuls. Les hommes du technicien espagnol ont rondement mené leurs derniers déplacements, écartant d’abord Brighton (0-4), puis Nottingham Forest (0-2). Dans le même temps, Man City a validé son ticket pour Wembley et la finale de FA Cup face à Manchester United. Contre Nottingham, Haaland a joué 30 minutes et retrouvé le chemin des filets après 2 matchs forfait.

Rare équipe à avoir pris 3 points aux Champions en titre sur la manche aller, Wolverhampton a oscillé entre très bonnes performances (victoire face à Tottenham et Chelsea) et défaites évitables cette saison, ce qui les place dans le ventre mou anglais, à la 11e place. Les Wolves n’ont alors rien à jouer lors de leurs 3 dernières rencontres cette année, mais tenteront de poursuivre après son court succès face au promu Luton lors de la J35 (2-1). Cette victoire était venue stopper une hémorragie qui durait déjà depuis 7 rencontres où les Orange et Noir n’avaient plus connu le goût des 3 points. Difficile de voir autre chose qu’une victoire mancunienne ce samedi, tant on connaît la force des Skyblues à domicile, enchaînant sûrement un nouveau clean sheet.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

