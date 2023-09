Les deux Manchester à terre, Arsenal pépère

Sale semaine pour Manchester City.

Sorti de la League Cup mercredi, le champion d’Angleterre a concédé sa première défaite de la saison en championnat ce samedi (2-1). Wolverhampton a terrassé l’ogre mancunien grâce à un centre de Pedro Neto, mis au fond par Rúben Dias (13e). Très solides défensivement, les Wolves n’ont concédé que deux tirs cadrés, sans que José Sá soit vraiment mis en danger, en première période. Julian Alvarez a relancé les Skyblues d’un somptueux coup franc direct (58e), mais Hwang Hee-chan a redonné l’avantage aux locaux (66e). Pas de jaloux à Manchester puisque United s’est aussi pris les pieds dans le tapis contre Crystal Palace (0-1). Les Eagles ont pris leur revanche, quatre jours après le 3-0 reçu en League Cup. Joachim Andersen a inscrit le seul but de la partie, d’une magnifique frappe sous la barre (25e). Déjà quatre défaites en sept journées pour les Red Devils, incapables de prendre à défaut Sam Johnstone, vigilant pour repousser les assauts de Bruno Fernandes (56e) ou Rasmus Højlund (57e).

Adversaire du PSG mercredi, Newcastle a confirmé son regain de forme en étouffant Burnley (2-0). Miguel Almirón a attrapé la lucarne du gauche pour débloquer le match (14e) et Alexander Isak a plié l’affaire sur penalty (76e). Après-midi tranquille aussi pour Arsenal. Les Gunners grimpent à la deuxième place, un petit point derrière City, grâce à leur succès à Bournemouth (0-4). Opportuniste après une tête de Gabriel Jesus sur le poteau, Bukayo Saka a ouvert le bal (17e). Martin Ødegaard a breaké sur penalty, bénéficiant du tacle en retard de Max Aarons sur Eddie Nketiah (44e). Le Norvégien a ensuite provoqué à son tour un penalty, permettant à Kai Havertz de marquer son premier but cette saison et de se libérer (53e). Ben White a alourdi l’addition dans le temps additionnel (90e+3) pour clôturer un samedi parfait. Battu par Manchester City et Liverpool lors des deux dernières journées, West Ham a rebondi sans difficultés face au promu Sheffield United (2-0). En bas de tableau, Luton Town a aussi scotché Everton grâce à deux buts sur des coups de pied arrêtés (1-2). La première victoire de l’histoire des Hatters en Premier League.

Newcastle 2-0 Burnley

Buts : Almirón (14e), Isak (76e S.P.) pour Newcastle

Manchester United 0-1 Crystal Palace

But : Andersen (25e) pour Palace

Wolverhampton 2-1 Manchester City

Buts : Dias (13e CSC), Hwang (66e) pour les Wolves // Alvarez (58e) pour City

Bournemouth 0-4 Arsenal

Buts : Saka (17e), Ødegaard (44e S.P.), Havertz (53e S.P.), White (90e+3) pour Arsenal

Everton 1-2 Luton Town

Buts : Calvert-Lewin (41e) pour Everton // Lock Yer (24e), Morris (32e) pour Luton

West Ham 2-0 Sheffield United

Buts : Bowen (24e), Soucek (37e) pour les Hammers

