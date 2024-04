Arsenal se contente d'un nul contre le Bayern

Arsenal 2-2 Bayern

Buts : Saka (12e) et Trossard (76e) pour les Gunners // Gnabry (18e) et Kane SP (32e) pour les Bavarois

Il ne faut jamais enterrer le Bayern Munich, même il compte seize points de retard sur le leader de Bundesliga et qu’il reste sur deux défaites en championnat. Sur la pelouse d’Arsenal, en tête de la Premier League, les Allemands n’ont pas gagné 5-1 comme lors de leurs trois précédentes confrontations avec les Gunners, mais ils ont ramené un nul assez logique (2-2), qui laisse du suspense pour le retour à l’Allianz Arena et même quelques regrets aux Bavarois, devant au score pendant une bonne partie du match.

Il y avait pourtant tout pour vivre une soirée de rêve à l’Emirates Stadium, qui retrouvait le frisson d’un quart de finale de C1 pour la première fois depuis quinze ans et qui n’a pas tardé à frissonner de plaisir. Les Londoniens tenaient à prendre les choses en main, avec une tentative trop croisée de Gabriel Martinelli et un petit numéro de Bukayo Saka, stoppé par Alphonso Davies, averti très (trop) vite dans la partie. Une aubaine, forcément, pour l’international anglais, qui a profité d’une récupération haute et d’un décalage de Ben White pour envoyer une frappe puissante et précise au fond des filets de Manuel Neuer (1-0, 12e), de retour dans les bois bavarois. On s’est dit que le match pourrait devenir long pour le portier allemand, qui n’a pas tremblé sur le tir trop axial de White, puis qui a laissé ses copains remettre les pendules à l’heure du Rekordmeister.

Kane passe le bonjour à ses anciens rivaux

Ils ont été aidés par les erreurs d’Arsenal, aussi. La sortie à la pause de Jakub Kiwior, préféré à Oleksandr Zinchenko au coup d’envoi, a rappelé que le Polonais était peut-être trop juste pour briller à ce niveau, mais il n’a pas été le seul à se manquer côté londonien. En mode héros lors du tour précédent, David Raya a perdu sa cape ce mardi soir, tentant une sortie haute hasardeuse qui a bien embêté Gabriel, dont la mauvaise relance a permis au Bayern de se projeter et de piquer. À la baguette, Leon Goretzka a glissé le ballon entre William Saliba et Gabriel pour Serge Gnabry, qui a égalisé en taclant dans son ancien jardin (1-1, 18e). L’Emirates n’a jamais été chez lui, mais Harry Kane ne s’est pas gêné pour s’inviter à la fête quand l’arbitre a désigné le point de penalty pour une faute évidente de Saliba sur Leroy Sané, après un rush gênant pour la défense anglaise. La légende de Tottenham n’a pas eu besoin de forcer, voyant Raya partir bien trop tôt et lui ouvrir le côté droit pour mettre le Bayern devant (1-2, 32e). Pas le rouleau compresseur habituel, mais le retour du monstre clinique (2 tirs, 2 buts) qui aurait pu faire encore plus mal si White n’était pas revenu devant Sané, un poil trop hésitant au moment de conclure.

6 – Harry Kane is now the outright leading goalscorer against Arsenal at the Emirates Stadium since it opened in 2006 (6 goals). Silenced. pic.twitter.com/f0RK4P3F7b — OptaJoe (@OptaJoe) April 9, 2024

Les bons choix d’Arteta

Il fallait plus que la possession du ballon pour la bande à Mikel Arteta pour faire vaciller les hommes de Thomas Tuchel, bien organisés et patients pour essayer de faire mal sur chaque transition. Les Gunners ont peiné à emballer le match — peut-être parce que le Bayern s’est montré dangereux en contre — et à inquiéter Neuer, qui a survécu à un cafouillage dans la surface et qui a vu la frappe de Declan Rice s’envoler dans les airs après la pause. Ils n’auraient pas dit non à un petit coup de pouce, comme une expulsion de Kane, finalement averti pour un vilain coup de coude donné à Gabriel.

Plus malins et plus tranchants, à l’image de Gnabry (sorti touché aux ischios), les Bavarois semblaient avoir retrouvé leur sérénité perdue en championnat en muselant Arsenal. C’est après avoir vu Goretzka, Gnabry et Kane ne pas transformer leurs essais et un coaching gagnant d’Arteta que les locaux ont réveillé leurs supporters. C’est allé d’un entrant à un autre, puisque Gabriel Jesus a fait joujou avec la défense munichoise pour servir Leandro Trossard, habile pour tromper Neuer (2-2, 76e). Pas suffisant pour grimper d’un étage dans un dernier quart d’heure globalement à l’avantage des visiteurs, qui auraient pu repasser devant quand Kingsley Coman a coupé un centre de Jamal Musiala sur le poteau. Et qui ont cru perdre le match dans les derniers instants, mais Saka a cherché le penalty plutôt que le but au contact de Neuer et l’arbitre a renvoyé tout le monde dans ses quartiers. La place dans le dernier carré se jouera à Munich, la semaine prochaine.

Arsenal (4-3-3) : Raya – White, Saliba, Gabriel, Kiwior (Zinchenko, 46e) – Jorginho (Gabriel Jesus, 67e), Rice, Ødegaard – Saka, Havertz (Partey, 86e), Martinelli (Trossard, 66e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer – Kimmich, De Ligt, Dier, Davies – Laimer, Goretzka – Sané (Coman, 66e), Musiala, Gnabry (Guerreiro, 70e) – Kane. Entraîneur : Thomas Tuchel.

