Revivez Manchester United-Bayern (0-1)

On ne perd pas de temps et on passe directement aux compos’ : Erik ten Hag part sur son 4-2-3-1 habituel : Rasmus Højlund, Raphaël Varane et Sofyan Amrabat sont titulaires pour MU tandis que Lisandro Martinez, Casemiro, et Christian Eriksen, blessés, manquent à l’appel.