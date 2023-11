Fred victime d’un vol à main armée

Les Fred-déplacements se paient cher à Rio.

Le média brésilien Globo Esporte raconte qu’après la victoire de Fluminense contre São Paulo ce jeudi (1-0), Fred aurait été victime d’un vol à main armée. Alors que l’ancien Lyonnais (43 buts 125 matchs entre 2005 et 2009) rentrait chez lui, des agresseurs auraient pointé une arme vers lui et lui auraient volé son téléphone et sa voiture. L’attaquant aux quatre lettres, qui n’a a priori pas été blessé lors de la scène, attend désormais le rapport de la police locale.

Fred, do Fluminense, sofre assalto à mão armada e tem carro e celular roubados no Riohttps://t.co/pb9jbLj5fO — ge (@geglobo) November 23, 2023

L’ancien international brésilien (39 sélections, 18 buts) est aujourd’hui directeur sportif de Fluminense. À 40 ans, il a récemment eu le bonheur de voir son club remporter sa première victoire en Copa Libertadores, contre Boca.

Heureusement que ces couillons d’agresseurs n’ont pas touché à sa belle armoire à trophées.

