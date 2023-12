Felipe Melo peste contre le chambrage de Jack Grealish

L’instant ouin-ouin.

Après la finale de la Coupe du monde des clubs, remportée sans trop de difficultés par les Skyblues (4-0) ce vendredi soir, Felipe Melo a dénoncé le chambrage de Jack Grealish. Le milieu brésilien de 40 ans a déclaré : « Aujourd’hui, Jack Grealish a manqué de respect envers l’équipe de Fluminense, et je ne laisserai jamais cela arriver… Il criait “olé” à la fin du match, a assuré Felipe Melo. Si ce sont les fans, ils peuvent crier “olé”. Le joueur sur le terrain ne peut pas manquer de respect ainsi. »

Kyle Walker and Felipe Melo got into it after the final whistle 😳 pic.twitter.com/ex9I5zJAQ3

— B/R Football (@brfootball) December 22, 2023