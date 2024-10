Gros sur la patate.

Jack Grealish a eu du mal à digérer sa non-convocation surprise à l’Euro 2024. La décision n’avait pas empêché Gareth Southgate et ses ouailles d’atteindre la finale pour la seconde fois consécutive, mais pour le Citizen de 29 ans, le coup a été rude à encaisser. « Est-ce que je pense que j’aurais dû y aller ? Je pense toujours que oui, j’aurais dû, mais de toute évidence, cela n’a pas été le cas. J’ai eu l’impression de ne pas avoir fait la meilleure saison. Je pense que j’apporte beaucoup plus à l’équipe que des buts. Je pense qu’il faut un certain équilibre à chaque poste sur le terrain et je me considère comme un joueur assez expérimenté maintenant », a expliqué l’ancien d’Aston Villa à BBC Radio 5 Live. Pour lui, manquer l’Euro « a été probablement la période la plus difficile de (s)a vie ».

Lee Carsley à la rescousse

Mais depuis que l’intérimaire le mieux payé du monde Lee Carsley a pris la tête des Three Lions en août, Grealish a retrouvé sa place en sélection nationale. « Je remercie le manager, Lee Carsley, de m’avoir donné ma chance et de m’avoir fait confiance. Cela m’a beaucoup apporté. Je pense que tout au long de ma carrière, lorsque j’ai joué sous les ordres d’un manager qui m’a fait confiance et qui a communiqué avec moi comme il l’a fait lors des deux derniers stages, cela m’a vraiment aidé. Cela me donne l’impression que le manager m’apprécie vraiment et je ne peux dire que du bien de lui depuis que je suis ici. »

Merci qui ? Merci Lee.

