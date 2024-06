On connaît la liste définitive de l’Angleterre pour l’Euro, et il y a des surprises

Les troisièmes mi-temps risquent d’être beaucoup moins animées chez les Three Lions.

Jack Grealish (36 sélections) et Harry Maguire (63 capes) ne participeront pas à l’Euro cet été. Présélectionnés par Gareth Southgate – et actuellement présents au rassemblement de l’équipe –, ils ne font néanmoins pas partie de la liste définitive de 26 joueurs officialisée ce jeudi.

James Trafford (Burnley), Jarrad Branthwaite (Everton), James Maddison (Tottenham), Curtis Jones et Jarrell Quansah (Liverpool) connaissent le même sort. À noter qu’avec quatre éléments retenus (Marc Guehi, Eberechi Eze, Adam Wharton et Dean Henderson), Crystal Palace est le club anglais le plus représenté dans cette liste.

Si l’absence de Maguire (31 ans) est vraisemblablement liée à ses pépins physiques, celle de Grealish (28 piges) ressemble plus à un choix sportif. L’ailier de Manchester City avait pourtant participé à la victoire (3-0) contre la Bosnie-Herzégovine, lundi, en sortant du banc à la 62e minute.

« Je suis dévasté de ne pas avoir été sélectionné, a écrit Maguire sur les réseaux sociaux. Malgré tous mes efforts, je n’ai pas réussi à surmonter une blessure au mollet. J’ai peut-être poussé trop fort pour essayer d’y arriver. Je suis tout simplement détruit. Pour moi, représenter l’Angleterre est le plus grand honneur qui soit. Cela représente tout pour moi. Si je ne peux pas aider l’équipe en tant que joueur, je la soutiendrai en tant que supporter, comme le reste du pays. Allez-y et gagnez, les gars. »

I am devastated not to have been selected to play for England at the Euros this summer.

Despite my best efforts, I have not been able to overcome an injury to my calf. Maybe I pushed myself too hard, to try and make it. Simply, I am absolutely gutted.

For me, representing… pic.twitter.com/n7WXMuAzuO

— Harry Maguire (@HarryMaguire93) June 6, 2024