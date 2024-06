Maddison réagit après avoir été écarté de la sélection anglaise

It’s He’s coming home…

James Maddison a confirmé jeudi après-midi les informations de Sky Sports qui annonçait son départ du groupe provisoire de 33 joueurs de l’Angleterre pour l’Euro 2024 qui débute dans 8 jours. Le milieu de Tottenham a publié un post sur ses réseaux sociaux pour revenir sur les différentes explications qui ont poussé Gareth Southgate à choisir l’ancien de Leicester parmi les sept joueurs à libérer pour atteindre le maximum de 26 joueurs sélectionnables. « Dire que je suis dévasté est un euphémisme. Je me suis bien entraîné, j’ai beaucoup travaillé toute la semaine mais si je suis honnête avec moi-même, mon état de forme avec les Spurs depuis que je suis revenu de blessure en deuxième partie de saison n’était pas à la hauteur de ce que je m’étais fixé, ce qui a poussé Gareth à prendre une décision. »

« Je pensais encore qu’il y aurait une place pour moi dans une liste de 26 hommes, a toutefois confié l’Anglais de 27 ans, blessé près de trois mois en pleine saison. Je pense apporter quelque chose de différent et être un pilier dans toute la campagne de qualification pour l’Euro 2024 en Allemagne mais le sélectionneur a pris sa décision et je dois la respecter. Je reviendrai, je n’ai aucun doute. Je souhaite aux gars toute la chance du monde en Allemagne, un groupe incroyable et des mecs que j’appelle pour certains mes meilleurs amis. J’espère sincèrement que le football revienne à la maison. »

