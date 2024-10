Le cadeau de Cristian Romero à James Maddison

Noël n’est plus en décembre mais bien en octobre pour James Maddison.

La trêve internationale terminée et les championnats reprenant leurs droits dès ce week-end, certains joueurs sont rentrés de sélection les bras plus chargés que d’autres. C’est le cas de Cristian Romero, le défenseur central titulaire avec l’Argentine lors de la large victoire de l’Albiceleste face à la Bolivie (6-0) est revenu du côté de Tottenham avec une surprise pour son coéquipier James Maddison.

Argentina defender Cristian Romero returned to Spurs from international duty with a Lionel Messi kit for James Maddison ❤️🐐 pic.twitter.com/Av3ecLWIcF — ESPN FC (@ESPNFC) October 18, 2024

L’international anglais qui n’a jamais caché son admiration pour l’octuple ballon d’or, comme il l’avait témoigné via un tweet en 2019 s’estimant « très reconnaissant de vivre à la même époque que Lionel Messi et de pouvoir le regarder en direct sur (s)a télévision » s’est vu remettre un maillot de la Pulga au retour de « Cuti » à Londres. Un geste relayé en story Instagram par l’ancien joueur de Leicester qui a fièrement affiché la tunique de Messi en remerciant chaleureusement Romero et en insérant deux émojis « 🐐 🐐 ».

La Messimania est toujours d’actualité en 2024.

