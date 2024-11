La déclaration d’amour de Lionel Messi au Barça

Une histoire d’amour éternelle.

Alors que le FC Barcelone célèbre ses 125 ans, Lionel Messi a saisi l’occasion pour étaler ses sentiments envers les Blaugrana. « Je suis fier de faire partie de ce club et d’être un supporter de Barcelone. J’ai eu la chance d’avoir été amené ici par Dieu et d’avoir passé toute ma vie dans ce merveilleux club, a affirmé à Catalunya Ràdio celui qui a débarqué en Catalogne à l’âge de 14 ans. Un club spécial, différent de tous les autres, avec la difficulté actuelle d’être un club différent en raison de la façon dont les choses sont gérées dans le football d’aujourd’hui et de la façon dont tout a changé. »

“Jo em sento de Barcelona. A la nostra ment sempre hi ha poder tornar a Barcelona el dia de demà.” Leo Messi confessa que tant ell com la seva família troben a faltar la ciutat, en una entrevista a “El nou clam”. La conversa sencera, a l’últim capítol de #NouClam3Cat, dijous 28… pic.twitter.com/HBC39wMJGe — 3Cat (@som3cat) November 22, 2024

Un retour à Barcelone envisagé ?

Un peu plus de trois ans après avoir quitté le club, la Pulga se réjouit de la place du Barça dans le football espagnol et européen actuellement, alors que la bande d’Hansi Flick connaît un joli début de saison. « Le fait qu’aujourd’hui, l’équipe première soit représentée comme nous le voulons et comme nous l’aimons est une grande source de fierté », affirme-t-il. Au point d’envisager voir l’Argentin revenir vivre à Barcelone après la fin de sa carrière, lui qui pour l’heure est sous contrat avec l’Inter Miami jusqu’en décembre 2025 ? « Le club, la ville, les gens, leur amour… tout cela me manque. Comme toujours, j’espère que nous pourrons tous continuer à rendre ce club encore plus grand. »

Més que amor.

