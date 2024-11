Surprise : Lionel Messi et Kylian Mbappé nommés pour le trophée du meilleur joueur de l’année

Le Real Madrid compte-t-il se rendre à la cérémonie ?

Alors que la liste des onze joueurs nommés aux The Best FIFA Football Awards 2024 a été officiellement publiée ce vendredi par l’instance dirigeante du football mondial, la présence de certains joueurs (tout comme l’absence de certains autres) fait comme souvent beaucoup parler. À la lutte pour décrocher le titre du meilleur joueur de l’année 2024 : Jude Bellingham, Dani Carvajal, Erling Haaland, Toni Kroos, Rodri, Federico Valverde, Vinícius Jr, Florian Wirtz, Lamine Yamal, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Sans que l’on sache encore quand le lauréat sera désigné.

Oui, oui, vous avez bien lu, Messi et Mbappé, les deux anciens Parisiens, sont de la partie. Le premier n’a rien gagné avec l’Inter Miami cette année, mais son nouveau sacre avec l’Argentine à la Copa América, avec le brassard de capitaine autour du biceps, lui permet sans doute de se glisser parmi ces noms qui ont fait 2024.

Lautaro Martínez not being among the 11 nominees for FIFA The Best is an ABSOLUTE DISGRACE!

• Serie A won • Serie A topscorer • Copa América won • Copa América topscorer + winning goal in Final • Supercoppa Italy won + winning goal in Final • 43 G/A in 54 games pic.twitter.com/cFPOHSg22J

— TheEuropeanLad (@TheEuropeanLad) November 29, 2024