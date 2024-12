Un corner en cas de perte de temps d’un gardien, la nouvelle règle étudiée par l’IFAB

La guerre aux tricheurs.

L’IFAB, l’association chargée des règles du football mondial, teste actuellement des mesures pour fluidifier le jeu. Parmi les faits nuisibles clairement identifiés : les gains de temps marginaux des gardiens une fois le ballon en main. D’après le règlement en vigueur, tout portier qui contrôle un ballon du bras ou de la main pendant plus de six secondes entraîne un coup franc indirect pour l’équipe adverse. Sauf que n’importe quelle personne qui regarde du football au moins une fois par an sait que cette règle n’est pratiquement jamais appliquée (notamment en raison du temps supplémentaire que nécessite la mise en place d’un coup franc indirect), ce dont profitent de nombreux petits malins pour gagner de précieuses secondes.

Des tests fructueux

D’après les informations du Times, une nouvelle règle plus facile à mettre en place pourrait voir le jour. En cas de conservation du ballon par un gardien pendant plus de huit secondes, un corner pourrait alors être accordé à l’adversaire. Les essais en cours montrent une efficacité dissuasive : sur 796 cas lors d’un essai à Malte, aucun gardien n’a dépassé le temps imparti. « Un gardien qui encaisserait un but sur corner après avoir conservé trop longtemps le ballon s’attirerait les foudres de son entraîneur. Cela va changer les comportements », a expliqué Patrick Nelson, directeur de la Fédération irlandaise de football et membre de l’IFAB. La règle a aussi été testée avec succès chez les moins de 21 ans en Premier League et va être étendue aux moins de 20 ans en Italie.

Par ailleurs, l’IFAB étudie la réforme de la règle du hors-jeu dictée par Arsène Wenger. L’idée est de permettre à l’attaquant d’être devant l’avant-dernier adversaire au moment où la passe offensive est effectuée à condition de garder une partie de son corps au niveau de son vis-à-vis. L’objectif serait de réduire dans une certaine mesure les annulations de buts et favoriser un jeu plus offensif.

Kylian Mbappé a hâte que cette dernière règle voit le jour pour redevenir le meilleur joueur au monde.

