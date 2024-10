Lionel Messi a choisi son favori pour le Ballon d’or 2024

Le roi a choisi son successeur.

Après Neymar il y a quelques jours, au tour de Lionel Messi de désigner son favori pour le Ballon d’or. Pour rappel, celui-ci sera décerné le 28 octobre prochain. Si pour succéder à la Pulga, les deux grands favoris sont le Brésilien Vinícius Júnior et l’Anglais Jude Bellingham, la préférence du septuple vainqueur du trophée ne va pas à l’un des deux joueurs du Real Madrid.

Chacun prêche pour sa paroisse

Après la large victoire acquise par son Albiceleste face à la Bolivie, ce mercredi, marquée notamment par un superbe triplé et deux passes décisives, Lionel Messi s’est montré un peu chauvin, désignant son compatriote Lautaro Martinez comme candidat idéal. « Il a eu une année spectaculaire, a marqué un but en finale et a été meilleur buteur de la Copa América. Il mérite le Ballon d’or plus que quiconque. J’espère que Martinez remportera le Ballon d’or. Si cela ne vient pas maintenant pour lui, je suis sûr que cette récompense lui viendra plus tard », a déclaré l’ancien numéro 30 du PSG.

Peut-être un peu abusé pour quelqu’un qui est porte-flingue de Marcus Thuram cette saison.

