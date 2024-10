Carton du Borussia Dortmund, raclée de l’Inter, PSV et Sporting se neutralisent

Boom, six buts en une seule mi-temps !

Lors de la deuxième journée de Ligue des champions, le Borussia Dortmund a frappé fort : à la pause, les Allemands menaient déjà 5-1 contre le Celtic. Les pauvres Écossais ont notamment craqué devant Karim Adeyemi, auteur d’un triplé : l’attaquant a d’abord fait jouer sa vitesse pour tromper le malheureux Kasper Schmeichel, avant de planter en force à la suite d’un corner mal renvoyé, puis de profiter d’une mauvaise relance de Daizen Maeda. Adeyemi, encore lui, a aussi obtenu un penalty transformé par Serhou Guirassy, qui s’est offert un doublé. L’autre péno de la partie a été l’œuvre d’Emre Can, qui a puni une sortie foirée de Schmeichel (lequel a cependant sorti de nombreuses parades, mais qui est à l’origine de l’ultime pion signé Felix Nmecha). Maeda avait pourtant égalisé, en exploitant une petite bourde de… Can.

Taremi en place

De son côté, l’Inter a également fait le boulot : face à l’Étoile rouge de Belgrade, les Italiens ont pris les devants grâce à un coup franc magnifique d’Hakan Çalhanoğlu dans le premier acte et ont éteint le suspense dans le second par l’intermédiaire de Marko Arnautović, qui a sanctionné une boulette de Rade Krunić. Profitant de la déprime adverse, les locaux ont ensuite soigné leur différence de buts via un penalty de Mehdi Taremi (obtenu par Lautaro Martinez) et un tir du même Martinez après un joli travail de… Taremi.

Enfin, le PSV Eindhoven et le Sporting Portugal ont partagé les points dans une partie dominée par les Hollandais : Jerdy Schouten a fait la différence de loin en faveur des Néerlandais et Daniel Bragança lui a répondu contre la logique à la 84e d’un exploit personnel, malgré le mutisme inhabituel de Victor Gyökeres.

La vraie info de la soirée, c’est que le BvB reprend la place de leader au Stade brestois !

NOUVEAU COUP FRANC DINGUE CE SOIR ! 😍 Hakan Çalhanoglu envoie une frappe merveilleuse face à l'Étoile Rouge ! 💥#InterFKCZ #UCL pic.twitter.com/x4QTHVLzeX — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 1, 2024

Borussia Dortmund 7-1 Celtic

Buts : Can (7e, SP), Adeyemi (11e, 49e et 42e), Guirassy (40e SP, et 67e ) et Nmecha (79e) pour le Borussia Dortmund // Maeda (9e) pour le Celtic

Inter 4-0 Étoile rouge de Belgrade

Buts : Çalhanoğlu (11e), Arnautović (59e), Martinez (71e) et Taremi (81e, SP)

PSV Eindhoven 1-1 Sporting Portugal

Buts : Schouten (15e) pour le PSV Eindhoven // Bragança (84e) pour le Sporting Portugal

