Les phrases que vous allez entendre lors d’Inter Milan-Étoile rouge de Belgrade

« Bonsoir à tous, nous sommes en direct de la “Scala du Foot”, de cet écrin mythique de la ville de Milan : San Siro, pour un match qui sent bon l’Europe entre l’Inter de Milan et l’Étoile rouge de Belgrade » / « Bonsoir, alors là c’est l’Inter qui joue donc on dit Giuseppe-Meazza je crois » (Silence.) / « Je crois que c’est la même chose. »

« L’Inter ce soir sera privée de Nicolò Barella, touché à la cuisse, qui sera donc remplacé numériquement dans le onze de départ de Simone Inzaghi par Davide Frattesi. » / « Vous savez avec ces Italiens, c’est un peu comme si Barilla était remplacé par Panzani, il y aura du goût dans l’assiette quoi qu’il arrive ! Hahaha. » (Silence gêné.)

« En bord de pelouse avec nous, Bertrand Latour ! Alors Bertrand, racontez-nous, vous êtes au pied de la Curva Nord de l’Inter… Comment est l’ambiance à quelques minutes du coup d’envoi ? » / « Ah bah je peux vous dire que les tifosi de l’Inter ne font pas que parler avec les mains, l’ambiance est tout simplement in-can-descente ! »

« Simone Inzaghi… C’était aussi un très bon buteur, les supporters de l’OM s’en souviennent, il leur avait mis un quadruplé ! » / « “Né hors jeu”, disait de lui Sir Alex Ferguson ! » / « Euh, je crois qu’il parlait de Pippo Inzaghi, son frère ! Là, c’est Simone. » / « Ah oui… Vous avez raison… »

« Étoile rouge de Belgrade, Italie… On pense forcément à ces fameuses larmes de Bari et cette finale perdue par l’Olympique de Marseille, en 1991, face à Savićević, Mihajlović, Binic… Ah ça ne nous rajeunit pas tout ça ! »

« Un mot sur l’Étoile rouge de Belgrade, cette équipe serbe mythique qui n’est depuis plus que l’ombre d’elle-même. » / « Je dois vous avouer une chose : je ne connais absolument aucun joueur de cette équipe. » / « C’est aussi ça, la magie de la Coupe d’Europe ! »

« Justement, à noter du côté de Belgrade la présence d’une bonne vieille connaissance de la Ligue 1 : Uroš Spajić ! Passé par le Téfécé entre 2013 et 2017… (Silence.) Voilà, allez remise en jeu pour Federico Dimarco. »

« Marcus Thuraaaaaaaaaam ! Et voilà, l’Inter mène 1-0. Il y a vraiment un Thuram avec les Bleus et un autre avec l’Inter de Milan, vous ne trouvez pas ? » / « Je n’arrive pas à m’expliquer une telle différence de niveau… Là avec l’Inter, j’ai parfois l’impression de revoir Lilian ! » / « C’est vrai, même si pour nos plus jeunes téléspectateurs, Lilian jouait à la Juve et était défenseur. Ça me paraît important de le préciser ! »

« Eeeeeeeh le doubléééééé pour Lautaro Martinez ! Ça fait désormais 3-0 pour l’Inter, au bout de même pas 30 minutes de jeu ! » / « C’est vraiment un poison, que dis-je, un taureau, ce Lautaro ! » / « Choisissez l’animal que vous voulez, en tout cas, le break est fait désormais pour les Nerazzurri. »

« Regardez qui se prépare à entrer en jeu : Benjamin Pavard ! Comment oublier sa fameuse volée, ce “Second poteau Pavard” qui nous a donné tant de bonheur face à l’Argentine en 2018… » / « Peut-être qu’il va nous refaire le coup ce soir » (Rires.)

« Ça fait 5 ! Ce n’était pas une volée, mais quel coup de casque de Benjamin Pavard sur ce corner frappé par Çalhanoğlu ! Ils n’y sont plus du tout là, les Serbes. » / « Un but pris comme ça, sur corner, en laissant comme ça Pavard au second poteau… Il faut que ça leur Serbe de leçon ! » (Long silence…) / « Allez, plus que cinq minutes à jouer, et vivement que le calvaire se termine… pour l’Étoile rouge ! »

« Voilà, c’est fini ! 5-0, l’Inter n’a pas fait de détail face à l’Étoile rouge qui sera le prochain adversaire de l’AS Monaco en Ligue des champions… » / « L’occasion pour moi d’embrasser mon ami Gaël Givet, qui vient d’ouvrir son centre de padel près de Monaco à Roquebr… » / « Oui, oui le message est passé, allez, on rend l’antenne. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous dès demain sur nos antennes pour le choc entre Lille et le Real Madrid ! Bonne soirée ! »

