L’Inter suit le rythme du Napoli

Inter 3-1 Empoli

Buts : Lautaro Martínez (55e), Dumfries (79e), Thuram (89e) pour l’Inter // Esposito (86e) pour Empoli

L’Inter reste dans le coup.

À San Siro après son match nul face à Bologne, l’Inter s’est remis la tête à l’endroit pour dominer Empoli (3-1) et ainsi rester dans la roue du Napoli.

Tout s’est déroulé en seconde période, et c’est Lautaro Martínez qui a offert la première délivrance : servi par Nicolò Barella à l’entrée de la surface, l’Argentin a envoyé un missile touché par Devis Vásquez en vain (1-0, 55e). Sur corner, c’est l’homme en forme du moment côté nerazzurri, Denzel Dumfries, qui s’est élevé dans le ciel de Milan pour doubler la mise (2-0, 79e). Malgré la réduction du score d’un ancien de la maison, Sebastiano Esposito (2-1, 86e), l’Inter ne doute pas et va reprendre deux pions d’avance en contre : Marko Arnautović sert Marcus Thuram qui referme son pied devant Vásquez et scelle la victoire intériste (3-1, 89e).

Au classement, l’Inter reste à trois longueurs du Napoli avec un match en moins et prend (déjà) quatre unités d’avance sur l’Atalanta. Définitivement, c’est un duel à deux qui s’annonce pour le Scudetto.

