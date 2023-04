L’Inter de Romelu Lukaku retrouve la victoire à Empoli

Empoli 0-3 Inter

Buts : Lukaku (48e et 76e) et Martinez (88e)

Pas trop tôt…

Après cinq matchs sans victoire en championnat (dont quatre défaites), l’Inter a enfin retrouvé le goût du succès en Serie A lors de la 31e journée. Sur le terrain d’Empoli, quinzième du classement et pas encore sauvé de la relégation (six points d’avance sur la zone rouge, seulement), les Milanais ont en effet assuré le minimum en s’imposant grâce à un doublé de Lukaku. Le Belge a d’abord ouvert le score en début de seconde période en s’aidant de Calhanoglu et de Brozovic, puis il a envoyé du passement de jambe avant de tromper Perisan pour le break à un quart d’heure du terme.

De Vrij s’est également montré dangereux en touchant la barre transversale de la tête entre les deux réalisations de l’avant-centre, et Martinez est entré pour enfoncer le clou sur la fin (sur une passe décisive de… Lukaku). Mais pour le reste, les visiteurs n’ont pas franchement impressionné. Surtout en première mi-temps, où ils n’ont pas cadré une seule frappe malgré près de 70% de possession de balle. Ce sont même les locaux qui se sont procurés les meilleures occasions, Handanovic devant sauver son camp à deux reprises face à Cambiaghi et Baldanzi. L’essentiel est cependant fait, et les Interistes passent provisoirement en cinquième position (avec deux unités de retard sur la Roma et une de plus que Milan, mais avec une rencontre disputée supplémentaire).

Et pourquoi ne pas soigner sa différence de buts, quand l’adversaire le permet ?

Empoli (4-3-1-2) : Perisan – Ebuehi, Ismajli, Luperto (Tonelli, 72e), Parisi – Haas (Grassi, 65e), Marin, Bandinelli (Vignato, 72e) – Baldanzi – Caputo (Destro, 80e), Cambiaghi (Satriano, 65e). Entraîneur : Zanetti.

Inter (3-5-2) : Handanovic – D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi – Bellanova (Dumfries, 69e), Gagliardini, Brozovic (Barella, 77e), Calhanoglu (Asllani, 87e), Gosens (Dimarco, 77e) – Lukaku, Correa (Martinez, 69e). Entraîneur : Inzaghi.

