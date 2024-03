Pronostic Empoli Bologne : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Bologne se relance à Empoli

Pour ouvrir la 29e journée de Serie A, Empoli reçoit l’équipe de Bologne vendredi. La formation toscane est engagée dans la lutte pour le maintien. Actuellement, la bande à Nicola se trouve à la 17e place, soit celle de 1er non relégable. Toutefois, les Toscans restent dans la ligne de mire de Sassuolo et Frosinone, les deux premiers relégables. Après avoir connu un regain de forme en alignant 6 journées sans le moindre revers, Empoli vient de s’incliner lors de ses 2 derniers matchs, sur le plus petit des scores, face au mal classé Cagliari (0-1) et contre le Milan AC (1-0). Les partenaires de Niang regretteront surtout leur contre-performance à domicile face aux Sardes, concurrents directs.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Bologne est la bonne surprise de la saison en Serie A. A l’instar de Brest en Ligue 1, les Rossoblu ont débuté leur métamorphose il y a un an avec l’arrivée de Thiago Motta. L’ancien joueur du PSG avait pour objectif de sauver le club, mission qu’il a réussi brillamment. Sur cette lancée, Bologne brille en Serie A cette saison pour se retrouver en 4e position avec 3 points d’avance sur la Roma. Après avoir décroché 6 victoires consécutives, la bande à Thiago Motta n’a rien pu faire face au leader incontesté, l’Inter Milan (0-1) le week-end dernier. Les Bolonais sont les seuls à l’heure actuelle à avoir battu la bande à Simone Inzaghi en Coppa Italia. Ce vendredi, Bologne aura à cœur de repartir de l’avant pour consolider sa place dans le Top 4. Pour cela, les Rossoblu comptent sur les Saelemaekers, Ferguson ou Freuler. Très bon cette saison, le meilleur buteur Zirkzee manquera ce rendez-vous à la suite d’une blessure. Mais en grande forme, Bologne devrait prendre le meilleur sur Empoli.

► Le pari « Victoire Bologne » est coté à 2,04 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 204€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,55 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 155€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Empoli – Bologne avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Empoli – Bologne encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !