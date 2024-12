Pronostic PSG Lyon : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1

Pour cet énorme PSG – Lyon de dimanche soir, profitez d’un bonus ParionsSport exceptionnel : vous allez pouvoir récupérer 10€ sans avoir à déposer d’argent pour parier sans pression ! Pour obtenir ce bonus EXCLU, utilisez le code RDJ110 de notre partenaire paris sportifs RueDesJoueurs. Et nous on vous donne nos pronostics PSG – Lyon

Le PSG s’est relevé

Ce PSG – Lyon est important pour Luis Enrique, très critiqué après le partage des points au Parc des Princes face aux Canaris et sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps. Malgré ces nuls, Paris reste toujours invaincu en championnat et possède les meilleures attaques et défense de la Ligue 1. Il est également confortablement en tête. En milieu de semaine, le club parisien s’est relancé en Ligue des champions en dominant la modeste formation de Salzbourg (0-3). Les points positifs à retenir de cette rencontre furent le but de Ramos, le premier depuis sa longue blessure, la bonne entrée de Doué, et le grand retour de Lucas Hernandez.

Lyon enchaîne

En face, l’Olympique lyonnais semble avoir trouvé son rythme de croisière. L’OL est invaincu lors des 9 derniers matchs disputés. Les Rhodaniens restent même sur 4 belles victoires consécutives dont la dernière en date face à l’Eintracht Francfort (3-2). Ce succès a permis à Lyon de se hisser en 4e position et d’assurer sa place au minimum de barragiste. En forme sur la scène européenne, l’OL vient de signer sa 9e journée consécutive sans défaite. Lors des 2 dernières rencontres de championnat, les Rhodaniens ont étrillé Nice (4-1) et Angers (0-3). Lors de ces matchs, le collectif lyonnais s’est mis en évidence puisque les Lacazette, Mikautadze, Cherki ou Benrahma ont brillé.

Deux équipes quasiment au complet

Ce dimanche, le PSG retrouvera Ousmane Dembélé suspendu en C1. Le feu follet devrait reprendre sa place côté droit tandis que Ramos devrait enchaîner à la pointe du système. De son côté, Lyon devrait être au complet. La force de Lyon vient de la largesse de son effectif, et de son infirmerie souvent vie, qui lui permet de pouvoir être compétitif sur tous les tableaux. Comme il en a l’habitude, Pierre Sage devrait effectuer quelques rotations dans son XI pour apporter de la fraîcheur avec les probables titularisations des Veretout, Benrahma voire celle de Mikautadze, qui a retrouvé le chemin des filets.

Les compositions probables pour ce PSG – Lyon :

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Vitinha, Neves, Zaïre-Emery – Dembélé, Ramos, Barcola.

Lyon : Perri – Maitland-Niles, Mata, Ćaleta-Car, Tagliafico – Veretout, Matić, Tolisso – Cherki, Lacazette, Fofana.

Le PSG domine encore Lyon

La 15e journée de Ligue 1 se termine par une très belle affiche entre le PSG et Lyon. Le club de la capitale est conscient qu’il affronte une équipe en grande forme, l’Olympique lyonnais. En cas de perte de points ce dimanche soir, Paris pourrait se retrouver sous la menace de ses poursuivants avec un Monaco – PSG qui arrive en milieu de semaine. Mais bien remis en selle par sa victoire à Salzbourg, et par les retours de Ramos et Hernandez, et bénéficiant de 2 jours de repos en plus, le PSG pourrait s’imposer à domicile face à des Lyonnais qu’ils ont pris l’habitude de battre. En effet, Paris a gagné 7 des 10 derniers PSG – Lyon.

Les supporters de l’OL interdits de déplacement au Parc des Princes